便當會談什麼全說了！對抗藍白惡修財劃法 吳思瑤：這2手段都合憲

即時中心／黃于庭報導

當今立院由國民黨團、民眾黨團掌握多數，過去1年多來通過爭議法案，還聯手封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，中央政府總預算至今也未審議，朝野為此衝突四起。為了因應僵局，總統兼民進黨主席賴清德今（12）日邀請黨籍51位立委進行便當會，針對相關法案進行討論。對此，綠委吳思瑤表示，針對「不副署」還是「不執行」，交由行政部門做最後定奪。

吳思瑤表示，今天黨團同仁出席率非常高，發言也相當踴躍，都共同體認到國會失速狀況，必須負責任地善盡憲法忠誠義務，同時堅毅果決地踩剎車。她說道，大家的共識就是，肩負慎重的憲政責任，討論聚焦在立法院諸多違憲亂政、癱瘓國家的惡法，因應方式必須在合憲途徑當中為之。

不副署或是副署之後不執行，都是合憲的，吳思瑤強調，行政部門不能違法執行，這部分黨團會全力支持最終定奪，所有人的共識就是，對於失速的國會狀況，踩剎車是必要的，行政權必須做出妥處跟因應。

吳思瑤指出，《財劃法》攸關國家民生福祉，其本身預算權就是行政權，而預算權關乎國家發展、社會建設、人民福祉；不過，國民黨惡修《財劃法》，現在連帶影響總預算無法審議，甚至嚴重排擠各項國家重要建設預算，例如國防、國安等，針對《財劃法》後續因應，就是聚焦討論所在。

至於外界好奇，是否已經決定「不副署」或「不執行」？吳思瑤回應「我們並沒有」，而是妥善、廣泛交換意見，待後續大家有共識，再交由行政部門做出最終的決斷，黨團「51戰隊」必然會一起協助，只要憲政上站得住腳，都將採取合憲途徑，並讓全社會知道，民進黨要和人民守衛國家，路徑該如何走就是今天黨團最大共識。

吳思瑤強調，憲政精神怎麼捍衛、從何而來，不外乎修憲或尋求憲法法庭解釋，另一條路徑就是創造憲政慣例，當修憲跟憲法法庭被癱瘓時，採取合憲作為創造憲政慣例，也是執政黨可思考的方向之一。

最後，吳思瑤說，當在野黨把毀憲亂政成為慣例，行政團隊不分行政、立法都團結一致，堅守憲法忠誠義務，而黨團也會支持行政部門，今天交換意見後已充分了解，對於違憲議案需要行政權因應、反制，他們將支持行政部門合憲的最終決定。

