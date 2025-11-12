便當要倒了！館長賴民進黨、學者一句嗆爆 企業家重大示警：注意健身房
記者李鴻典／台北報導
近來以罵民進黨為志業的網紅館長陳之漢11日晚間開直播時宣布，旗下的便當店因業績不佳，確定要於月底收攤；談到收攤原因，館長也不意外地賴給民進黨，稱自己真的被害死。學者開嗆，怎麼不乾脆搬去中國做呢？企業家王浩宇則說，如果館長真的跟他說的一樣虧錢，健身房更要注意。
館長稱，因為非洲豬瘟，他決定旗下便當品牌「True飯」就經營到月底，因為有部分人力去蛋捲店幫忙，自從非洲豬瘟開始，他去中國這12天都沒東西賣，現在的人也不買，「我真的被這偉大的民進黨害死」。
館長也說提到，他們眾多產品要用溫體豬，包含滷肉飯、脆皮燒肉、排骨等，且現在員工也很難請，部分員工也到蛋捲店底下，廚房他會留著使用，「但這個便當我就沒辦法賣了」。
前桃園市議員、現任集客力數位行銷有限公司董事長王浩宇則在臉書接連發文評論此事，他說，館長便當倒閉，都是民進黨的錯，因為非洲豬瘟沒人敢買。「不過一年多前，館粉都說館長便當店生意很好，好感未來會倒閉欸」；如果館長真的跟他說的一樣虧錢，健身房更要注意。
王浩宇還透露，他問了知名焢肉飯的小開，解封之後每天都賣到沒有、提早下班。前幾天他去梅家村，阿姨也說魯肉很快就賣完了，只能選雞腿。為什麼館長的便當賣不掉？
學者葉耀元則直接嗆一句，你生意做不好關政府什麼事？怎麼不乾脆搬去中國做呢？
