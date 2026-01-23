便當一打開傻眼！台中知名魯肉飯吃到疑拖把棉繩 食安處出手稽查

台中一名網友買魯肉便當卻吃到棉繩。（翻攝Threads@baoxiu.403）

台中市北區一家經營超過30年的知名魯肉飯名店，再度爆出食安爭議。有民眾近日購買魯肉飯便當，打開後赫然發現筍絲中夾雜一條灰黑色、帶有纖維的長條異物，外觀疑似拖把棉繩，畫面曝光後在網路掀起熱議。台中市食品藥物安全處表示，已接獲相關訊息，將派員前往稽查，釐清是否違反食品衛生規定。

事實上，該店2個月前才被民眾拍下廚房地板有老鼠出沒，甚至出現店員一邊烹煮食物、一邊抽菸的畫面，引發外界對環境衛生的質疑。如今再度傳出便當內出現疑似拖把繩的異物，讓不少消費者直呼難以接受。

筍絲裡怎麼會出現這種東西？

網友在臉書社群分享照片指出，筍絲與異物纏在一起，顏色與質地都不像食材，有人猜測可能是清潔用具掉落的棉繩，也有人懷疑是其他用途的繩線，但多數留言直呼「太噁心」、「完全不敢吃」。也有民眾表示，若真的吃到這種異物，心理與生理都會感到不適，恐怕不敢再上門消費。

食安處怎麼處理？

台中市食安處回應，將派員實地稽查，若查獲業者不符食品良好衛生規範準則，將依法要求限期改善；屆期複查仍未改善者，可依《食品安全衛生管理法》裁罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。食安處也呼籲，民眾若發現餐飲業者有衛生疑慮，可提供照片或影片等事證進行檢舉。

廣告 廣告

更多鏡週刊報導

邊充電邊滑手機！巴西15歲少女遭「強力電擊」 2到3度燒傷身亡

剛吃飽又嘴饞？醫師揭驚人真相：你不是真的餓 快檢查「5大缺水訊號」

誤踩油門釀禍？休旅車撞毀國民黨台中市黨部 3人送醫