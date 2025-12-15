便當「鮭魚魚片拇指大」 150萬人狂讚 實測傻眼

日本有許多在地料理特殊又美味，一名創作者分享「鮭魚便當」吸引150萬人關注討論，從照片中可見，四方形餐盒中滿滿的白米飯，卻只有拇指大的鮭魚當配料，讓人懷疑是否夠吃，但有內行網友解釋，這是日本秋田縣的鹹鮭魚飯，魚片鹹得驚人，小小一塊魚片配一大碗飯可能都不夠。

日本一名創作者たましこ（@tamsco274）近日在社群網站X上分享一款便當照片，只見長方形的餐盒中，95%都是白米飯，便當配料僅佔5%，只有一塊小小的紅色鮭魚，看上去還不如成年人的拇指大。

廣告 廣告

照片吸引150萬人狂讚，不少網友留言討論，「身為一個美國人，實在無法理解這一小塊的魚肉，夠吃嗎？」、「這是什麼便當，米飯量也太多了」、「好有趣的便當」、「這樣吃完會不會很空虛」、「好有趣的便當，看起來很神祕」、「有人吃過，這真的好吃嗎」。其中有位網友留言解釋，這是秋田縣特產「鹹鮭魚飯（ぼだっこ飯）」，小小的鮭魚片非常鹹，需搭配大量白飯食用。

原PO開動約20分鐘後更新表示，「白飯已經吃一半，鮭魚卻還有剩。」這一小片的鮭魚味道鮮美，非常美味，但卻比想像中還要更鹹。後續也有網友調侃，不要小看這一片鮭魚，它的鹹度可能會讓你吃3碗飯都不夠。

更多中時新聞網報導

舒淇扮農婦開心免減肥

北榮、台大院長賣藥 AI詐騙啦

蕭煌奇揪全方位樂團逗陣開唱