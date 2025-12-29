便祕別再靠浣腸！藥師警告：小心不灌就排不出來、引發痔瘡

浣腸只能救急，長期依賴恐導致痔瘡、出血等問題。（Gemini生成示意圖）

不少民眾一遇到便祕狀況，就會跑到藥局買浣腸來幫助排便，但藥師提醒，這種「救急方式」長期使用，反而可能讓腸道變得懶惰，甚至導致痔瘡。

藥師廖偉呈提到，市面上常見的浣腸主要分成兩種：一是普通浣腸，以生理食鹽水刺激肛門附近的糞便；二是甘油浣腸，潤滑效果較好，排便時較順暢、疼痛感較低，但價格也相對高。兩種浣腸都只對腸道末端的糞便有效，對深入腸道的糞便幫助有限。

許多人誤以為越滑越順越好，但廖藥師提醒，長期依賴浣腸會使腸道蠕動減弱，腸道神經敏感度下降，最終形成不灌就排不出來的惡性循環。更嚴重的情況可能引發痔瘡或出血，長期使用效果也會越來越差。

廖藥師建議，浣腸應只用於偶爾救急，不應成為日常習慣。若想改善便祕，最有效的方法仍是從生活飲食著手，均衡補充水分、膳食纖維、適量油脂，以及益生菌，讓腸道自然蠕動，恢復正常排便功能。



