便祕是警訊！腸道不健康失智風險增

其實每天只要做到這幾點 就能有效減輕便祕的症狀 方法比想像中容易**經常有便秘困擾的人要注意了！腸道的變化，可能和大腦有關連，腸胃不佳或是長期便的民眾，可能是體內腸道菌相失衡，長久下來累積在身體的毒素，就沒辦法順利排出，影響到免疫系統，甚至是大腦認知功能，進一步增加失智症風險。國際研究也發現，便秘患者，如果不當使用瀉藥，失智症風險也可能提高64%，因此平時就可以透過飲食、或是簡單的穴道按摩來增進排便順暢，也降低可能發生大腦疾病的危險。

44來來回回跑了好幾次廁所，蹲馬桶老半天卻還是便秘，如果這狀況經常發生，別以為只是腸胃鬧脾氣，還可能和大腦有關係。新光醫院失智症中心主任｜劉子洋：「腸道裡頭的細菌的菌落有失衡，那包含當然這些病人有長期便祕，或是拉肚子等等的 有失衡，它會間接影到我們的這個(神經)，從這個迷走神經轉到大腦這個訊號，會產生改變，那甚至更嚴重會產生一些慢性發炎，那引起大腦的一個改變。」

腸道和大腦的關聯，不能輕忽，根據《神經學》期刊研究發現，便祕患者，如果不當使用瀉藥，罹患失智症風險，提高64%。原因來自，身體腸道菌相失衡，累積在身體的毒素，沒辦法順利排出，影響到免疫系統，甚至是大腦認知功能，增加失智症風險中醫師｜周宗翰：「當我們的一個大腦，產生一個比較大的腦壓或壓力的時候，其實一定要讓 首先一定要讓排便暢通，那我們身體的氣機循環獲得一個改善，這樣對於我們的一個腦部的循環，也會有幫助，同時也會增強我們的記憶力。」

想要擺脫便祕，專家建議，可以從飲食與生活習慣下手，而中醫也提出觀點，透過穴道按摩，有助於排便。「身體的一個順時針的一個推揉，其實促進我們腸道的一個蠕動。」

中醫師｜周宗翰：「腹部有比較多的穴道，包含了天樞穴 水道(穴) 神闕(穴)，這類型的一些穴道，對於我們腸道的一個蠕動，有很好的一個幫助。」

新光醫院失智症中心主任｜劉子洋：「水分吸收多一點點，那高纖維的食物，比如說全榖類的食物這些等等的，那飲食方面，那另一個就是說 做活動。」

