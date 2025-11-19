便祕男竟用「筷子」自救！醫護無奈：不要挑戰人體極限

一名男子因嚴重便祕無法排便，竟然使用筷子伸入肛門試圖解決問題，結果造成陰部與生殖器官撕裂傷、擦傷。這起離奇案例引發醫護人員呼籲，身體若有不適症狀，應立即尋求專業醫療協助，切勿自行採取危險的解決方法。

一名男子因嚴重便祕無法排便，竟然使用筷子伸入肛門試圖解決問題。（圖／Photo AC）

急診醫師「琉氓醫師 哈尼蔡」在社群平台《Threads》分享了這起驚人案例。他表示，該名病患因陰部與生殖器官撕裂傷、擦傷前來急診，經詢問才得知背後原因令人震驚。原來病患當天下午大便時，因嚴重便祕始終排不出來，竟然決定「自行用筷子捅入肛門」，企圖將糞便夾出來，最終導致嚴重傷勢。

哈尼蔡醫師在貼文中無奈表示：「身體不適還是該先看醫生，不要想說可以用筷子夾出來……」他強調正確就醫的重要性，呼籲民眾不要嘗試危險的自救方法。

哈尼蔡醫師在貼文中無奈表示：「身體不適還是該先看醫生，不要想說可以用筷子夾出來……」（示意圖／Pexels）

多位醫護人員也在貼文下方留言表達無奈。一名醫護人員感嘆：「看到這種案例真的笑不出來，便秘不是靠意志力＋奇怪工具在拚的！拜託先去看醫生」。另一位則直言：「急診不是五金行，不要再用怪道具挑戰人體極限」。還有醫護分享過往經驗：「我之前遇到病人肛門膿瘍，一直灌甘油球＋用手挖，看到都心累」。

醫師提醒，便祕問題應尋求專業醫療協助，透過適當藥物治療或調整生活習慣來改善，切勿自行使用不當工具或方法處理，以免造成更嚴重的身體傷害。

