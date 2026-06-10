便祕發音不是「ㄇㄧˋ」？他貼教育部截圖 一票人傻眼

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不少字的讀音可能隨演變會有不同，一名男子貼出教育部辭典網站截圖，指「便祕」中的「祕」讀音不是一般認知的「ㄇㄧˋ」，而是念「ㄅㄧˋ」，將其PO上網後引起討論，網友發現PO文男子查的是《重編國語辭典修訂本》，主要是紀錄語言使用歷程，查讀音要以《國語辭典簡編本》為主，因此讀音仍是大眾熟悉的「ㄇㄧˋ」。

原PO昨（9）日在Threads上傳教育部網站截圖指出，「便祕」中的「祕」讀音並非「ㄇㄧˋ」，正確應為「ㄅㄧˋ」，直呼再度顛覆以往認知。

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查詢《教育部重編國語辭典修訂本》可見，「祕」在「便祕」一詞中標示讀音為「ㄅㄧˋ」，但實際發音仍以《教育部國語辭典簡編本》為準，讀作「ㄇㄧˋ」。

網友表示，《重編國語辭典修訂本》為歷史語言辭典，主要紀錄語言使用改變歷程，適用對象為語文研究者，如果是為小學、國中、高中職，可使用《國語小字典》或《國語辭典簡編本》。.

網友紛紛留言，「真的不要在那邊看重編本」、「查字音要看簡編本」、「這是重編本，給研究者使用的」、「簡編本明明就是『ㄇㄧˋ』」。

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