【便秘族群必看】三大高風險族群與改善排便的生活策略

便秘並非小事，不同生活習慣與健康狀況的人，面對便秘的原因也各不相同。專家將高風險族群分為三類：長期憋便的上班族或學生、不吃早餐或缺乏纖維攝取者，以及過度依賴瀉藥瘦身的人。了解自身便秘類型，搭配正確的飲食與生活調整，才能有效改善排便順暢，維護腸道健康。

第1類：工作繁忙上廁所不方便，常常憋尿甚至壓抑排便的人

建議這類族群可以適量的進食以刺激「胃結腸反射」，由於人的排便反射受大腦皮層的控制，因此，意識可控制排便，當大腦將胃結腸反射的作用傳到排泄系統後，大腸便開始反應，將先前留在大腸內的廢棄物排出體外，所以，建議上班前或上學前一定先上廁所。

第2類：不吃早餐或不吃含纖維食物的人

早餐是很重要的一餐，也是開啟一天活力的來源，因此，千萬不要因為忙錄而偏廢了這麼重要的一餐；另外，纖維攝取不足，也會造成便秘，因此，每天都要攝取蔬果，從中獲得纖維質，才能夠擺脫便秘，順暢排便。

第3類：因為常吃瀉藥瘦身，導致腸胃蠕動頻率不正常的人

臨床上一些愛美的女性間常有這個困擾，這些人每個星期排便次數通常低於3次，糞便狀態呈現顆粒狀，排便容易出血，而且排便後仍有解不乾淨的感覺。建議改善這類人便秘的第一步就是減少用藥，避免不適合的藥物吞下肚，再配合規律的飲食和適度運動，不但可以健康瘦身，還能讓腸胃恢復到正常運作功能。

此外，藥劑裡含有鎮靜劑、安眠藥、抗組織胺、制酸劑、精神疾病治療藥等，或是治療頻尿、夜尿的藥物以及止咳藥、止痛藥等，都有可能導致便秘。

