便血、黑便小心！大腸癌隱憂「50歲以下」人群風險激增8.5倍
隨著社會對健康意識的提高，腸道健康成為一個不容忽視的議題。特別是在50歲以下的人群中，當出現便血現象時，可能預示著潛在的大腸癌風險。根據最新研究，50歲以下有便血症狀者罹患大腸癌的風險是無症狀者的8.5倍。因此，及早進行醫療檢查顯得尤為重要。
便血與黑便：健康警訊
便血現象：如果發現衛生紙上有鮮紅色的血跡，這可能是大腸癌的早期信號。建議及早就醫檢查。
黑便情況：若糞便呈現黑色如柏油，可能是消化道上部出血的跡象。應立即尋求醫療幫助。
大腸癌篩檢的重要性
大腸癌並非無法戰勝的疾病。透過定期篩檢，死亡率可以大幅降低。根據資料顯示，糞便潛血檢查結果陽性者中，每20人可能有1人是大腸癌，且多數為早期發現，治癒率高達95%以上。
篩檢年齡建議：45至74歲的民眾應每兩年進行一次免費的糞便潛血檢查。 家族病史考量：如有大腸癌家族史，建議從40歲開始主動接受大腸鏡檢查。
近期研究指出，AI影像辨識系統在大腸鏡檢查中表現出色，有助於提高腺瘤的偵測率，減少遺漏。例如，有位55歲的患者，即使腸道清潔不佳，AI系統仍成功識別出小息肉，避免其惡化為惡性腫瘤。
不論是任何形式的出血，及早就醫檢查是確保健康的關鍵。早期發現與治療不僅能提高治癒率，還能有效預防癌症蔓延。保持健康的生活習慣和定期篩檢，讓我們的生活更有保障。
