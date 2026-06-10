便「祕」不唸「 ㄇㄧˋ」？他驚喊顛覆認知 網搖頭：查錯本了

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不少人查字典時，偶爾會發現某些字詞的讀音與印象中的念法不同。近日就有網友查閱教育部辭典時，意外發現「便祕」的「祕」字竟標示為「ㄅㄧˋ」，而非一般人熟悉的「ㄇㄧˋ」，讓他驚呼多年來的認知被顛覆，引發熱烈討論。

不少人查字典時，偶爾會發現某些字詞的讀音與印象中的念法不同。（示意圖／中天新聞）

原PO在Threads上發文表示，「教育部又顛覆我以往所學，不念密音，是唸『必』音。」他分享了查詢結果，表示自己原本一直認為「便祕」應念作「ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧˋ」，沒想到在教育部辭典中卻看到「ㄅㄧㄢˋ ㄅㄧˋ」的標示，讓原PO感到十分訝異。

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貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「查字音要看簡編本」、「不過台語發音的話，秘書、便秘、祕密的秘都是發ㄅㄧˋ的音」、「《重編國語辭典修訂本》為歷史語言辭典，主要記錄語言使用歷程，適用對象為語文研究者。若您是為小學、國中、高中（職）的學習或教學，建議您使用《國語小字典》或《國語辭典簡編本》」、「這是重編本，給研究者使用的」。

「便祕」在教育部辭典中注音標示「ㄅㄧㄢˋ ㄅㄧˋ」。（圖／翻攝自《重編國語辭典修訂本》）

不少網友出面解釋，原PO查閱的是《重編國語辭典修訂本》，該辭典主要收錄字詞歷史沿革、古今用法及不同時期的讀音，性質偏向學術研究用途，因此與一般民眾日常使用的辭典有所不同。網友也補充，如果是查詢現行標準字音，應該以《國語辭典簡編本》或《國語小字典》為主，其中《國語辭典簡編本》對「便祕」的標音仍採多數人熟悉的「ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧˋ」。

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