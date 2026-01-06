促全面整合士林商圈 北市議會財建委員會要求跨局處全盤規劃

士林商圈為百年商圈，台北市議會財政建設委員會今(6)日審查市場處、商業處，涉及士林商圈相關預算案，其中一召林世宗裁示，士林市場古蹟修復及再利用工程預算案共576萬元，予以暫擱。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕士林商圈為百年商圈，北市議會財政建設委員會今(6)日審查市場處、商業處，涉及士林商圈相關預算案，其中一召林世宗要求士林商圈需有跨局處通盤規劃，因此裁示，士林市場古蹟修復及再利用工程預算案共576萬元暫擱，商業處3案預算則與北市其餘52個商圈相關，予以通過。產發局長陳俊安承諾，將與市長、副市長協商，目前已有初步分工，細節部分尚未羅列。

北市議員陳賢蔚表示，士林商圈傳統市集、特色店家、商業店面、已經是跨商業處的局處範圍，要有跨局處的全盤規劃，必須提出具體規劃，不能讓各局處成為多頭馬車，該如何整合、編列預算，如何做出硬體改善，有清楚的規劃，才能符合財政建設委員會的期待。

廣告 廣告

林世宗表示，市場處編列預算要修復古蹟，要兼顧商圈周遭所有納管的商店、商家的軟硬體設備，賣場環境必須優化、強化，再加上台北表演藝術中心耗費百億，地理位置也鄰近商圈週邊，有鑑於此，有義務挹注優惠給商圈，藉由本次機會整合產發局、市場處、商業處，以及文化局，讓百年商圈可以起死回生。

林世宗表示，一再請產發局、商業處、市場處協商，提升到市府層級，府級也針對振興要項做出協商，不過目前尚未有具體結論。陳俊安表示，透過系統性的規劃協助整體士林商圈的改善，目前已有初步分工，細節部分尚未羅列，士林商圈相關振興計畫也是市府很重視的部分，一定不會糊弄帶過。

【看原文連結】

更多自由時報報導

67歲阿公為3孫找工作 靠「僱用獎助」再就業撐起一個家

最低溫都在中南部！氣象專家曝原因「比北部更冷」

外資全撤！美智庫分析武力犯台代價：10萬共軍傷亡、中國恐爆兵變

全台首架！星宇航空A350-1000廣體客機抵台 K董張國煒親自駕駛

