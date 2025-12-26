促參簽約 八斗子打造全台最大遊艇港

基隆市政府26日與亞果遊艇集團舉行八斗子遊艇泊區促參案簽約儀式，市長謝國樑與亞果集團董事長侯佑霖共同簽署完成。謝國樑強調，這次合作除打造全台最大的遊艇泊區外，也將結合商場與飯店等多元設施的興建，帶動基隆乃至於北海岸與東北角的觀光產業。

謝國樑指出，本案採ROT與BOT混合模式推動，初期投資金額預計超過20億元，將創造超過500個就業機會；這次與亞果遊艇的合作，打造全台最大的遊艇碼頭、200個房間的飯店以及3000坪的商場，八斗子將成為全台少數可以具備碼頭、商場及飯店的多功能遊艇港。

謝國樑強調，八斗子遊艇港將成為結合遊艇休閒、觀光商業、飯店服務與城市公共空間的複合型發展基地，未來港區將以「親海、親民、共享」為核心理念，打造開放式公共空間。

業者預計明年開始先翻修遊艇港，再建置飯店、商場等設施，謝國樑期盼早日完成，讓市民與遊客都能親近海洋、享受港灣風景進而帶動城市轉型與產業升級。

產發處長蔡馥嚀表示，市府期待透過八斗子遊艇碼頭連結基隆區漁會、國立台灣海洋大學及北海岸觀光廊帶，未來不僅可促進漁業轉型、推動海洋教育與研究，更可帶動餐飲、旅宿、交通、建設及服務業整體成長，將基隆豐富的海洋資源轉化為具體的城市動能。

侯佑霖表示，八斗子碼頭可串聯亞果旗下包括高雄、台南、澎湖、台中、台北等5處碼頭，後續除將推動客製化海上旅遊與國際級海洋賽事，規畫環島帆船航線賽事，讓世界看見台灣獨特而美麗的海洋文化。

負責遊艇碼頭開發的亞碁海洋公司總經理姬琳強調，公司規畫300餘個泊位及150個岸置空間，將成為全台灣最大遊艇港，未來八斗子將成為大台北地區民眾最容易親近的國際級遊艇港。