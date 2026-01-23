促台灣建軍發展與世界同步 AIT辦「美國國防工業日」邀我軍方與會

美國在台協會(AIT)處長谷立言22日出席講座，直言自由並非平白得來的，支持賴清德總統將國防支出提升至GDP5％的承諾。(資料照，記者田裕華攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕美國在台協會(AIT)處長谷立言22日出席國防安全研究院講座時指出，「自由並非平白得來的」，美國能幫助朋友的程度，取決於其自助的努力；他明確支持賴清德總統將國防支出提升至GDP 5％的承諾，並點名「1.25兆新台幣的特別預算」是達成此目標的關鍵方式之一。

據軍政人士指出，在谷立言發表這項談話的同時，AIT也在位於台北市內湖的台北辦事處館內，本週也舉辦了「2026年美國國防工業日」的閉門活動，這是繼去年台航太暨國防展前夕，AIT大規模邀請美國國防廠商代表丶我國國防部及三軍代表共同與會後，又再一次的舉行類似的交流活動，促使我國國防政策與世界潮流同步發展的用意十分明顯。

廣告 廣告

軍政人士表示，此次AIT的「美國國防工業日」閉門活動，AIT由安合組組長主持，有30餘家美國國防廠商與會，我方則有中科院院長李世強中將丶多位聯參中將次長，以及三軍司令部的少將計畫處長丶承參人員與會，總計達到80餘人，規模相當盛大。

相關人士則表示，美方此次活動是為讓台灣軍方對國防政策丶國防建軍的腳步，能與世界潮流同步發展，而非閉門造車，因此參與活動的美方廠商，準備要提出的簡報不能與目前要推的案子有關，而是未曾向台灣推荐丶目前正在發展中的計畫，廠商準備的簡報還要事前經過AIT看過，才同意在會中提出。

【看原文連結】

更多自由時報報導

罕見把話講白！AIT發圖卡強調「3件事」 網友灌爆嘆：有人聽不懂

美商為台打造中口徑彈藥測試場 軍方卻先花94.7億買大批30機砲彈藥

美眾院授權編列1.5億美元「回補」對台軍援 確保拿到「現役新貨」

谷立言挺1.25兆軍購預算「自由非免費」 總統府：盼立院盡速審查

