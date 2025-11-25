促台72線連接西濱 苗縣後龍鎮長率鄉親遞同意書

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣台72線後龍端連接台61線西濱快速道路工程案，公路局以民眾陳情、地方有雜音為由恐暫緩，後龍鎮長謝清輝今天率鄉親遞交5288份同意書，盼透過縣府表達支持推動。

苗栗縣政府交通工務處表示，台72線是目前全台12條東西向快速公路中，唯一未與台61線直接銜接之路網，交通部公路局107年啟動台72線延伸至台61線可行性研究作業，110年獲行政院核定後，辦理綜合規劃及環評，目前進入期末報告階段。

交通工務長古明弘指出，台72線延伸至西濱道路案，地方多支持方案一的路線，經費預估新台幣96億元、須拆遷5間房屋，其中有3間為鐵皮屋，公路局的立場也以方案一為優選路線設計相關計畫；但因日前有人提交300多人反對的陳情書給公路局，公路局指示，若地方沒有共識，恐暫緩推動此案，引發地方譁然。

目前正值議會開議期間，後龍鎮長謝清輝、代表會主席花麗卿今天率領地方里長、代表前往議會，向縣長鍾東錦遞交5288份鄉親同意書，表達地方心聲。後龍地區議員鄭秋風、林寶珠、廖秀紅及議長李文斌秘書李文星也到場聲援，希望公路局聽到地方的心聲。

鍾東錦表示，台72線連接台61線西濱道路案，可完成苗栗縣「九宮格路網」最後一哩路廊，除完善縣內高快速公路路網功能，屆時台61線自後龍往返大湖、獅潭及泰安溫泉觀光地區可縮短至30分鐘內到達，進一步健全苗栗山、海線交通便捷、促進後龍在地的交通網絡，並帶動地方產業及觀光發展。

鍾東錦指示縣府交通工務處將逾5000份同意書轉交公路局，傳達地方心聲。他指出，當時反對的300多人陳情書，經釐清發現大部分不是後龍鄉親，也不住在當地，且外地人居多，呼籲公路局不能因噎廢食，縣府也願意擔任溝通的角色，協助中央順利推動。（編輯：林恕暉）1141125