促推「雙零交通」交通零死亡+淨零碳排 民團發布街道願景報告書提5訴求

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還路於民行人路權促進會等民團今（12日）舉辦街道願景報告書提出5大訴求。翻攝還路於民臉書



為能推動「交通零死亡」及「淨零碳排」目標，還路於民行人路權促進會等民團今天（12日）舉辦記者會發布「街道願景報告書」提出5大訴求，並宣傳即將登場的縣市串連散步節台北場，除了民團代表之外，包含國民黨台北市議員李明賢、無黨籍台北市議員徐立信及時代力量祕書長林邑軒應邀出席。

還路於民行人路權促進會、台灣氣候行動網絡、親子共學促進會、台灣障礙者權益促進會等公民團體今天上午共同舉辦記者會提出5大訴求，包括「立法保障」制定《雙零交通願景自治條例》、「道路空間重分配」打造實體防護的主動運輸路網、「友善宜居生活街道」落實住宅區生活街道建設、「總量管理」以價制量與低碳管控、「幸福交通」友善勞動通勤與企業獎助，不遺落任何人。

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還路於民行人路權促進會秘書長吳宜蒨說，台灣每年交通事故近3000人死傷，相當嚴重，近年國際許多城市已把交通零死亡與減少碳排放當成雙重目標，她呼籲政府把安全移動與淨零轉型納入治理核心，讓所有民眾都能安心移動。

台灣氣候行動網絡研究員利祐任指出，交通安全與氣候治理不應再被視為兩條分開的政策線，應整合為地方政府必須面對的永續運輸轉型政策組合，呼籲政府「永續交通」的思維應讓人民安心選擇步行、自行車與公共運輸，才能達到真正減碳。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟說，城市間騎樓與人行道存在多處斷點，導致輪椅使用者被迫從原路折返且只能進車道，增加交通事故風險。親子共學促進會代表陳宛毓也提到，許多家長牽小朋友走在人行道時會忽然被違停車擋住路線，或推嬰兒車時發現人行道中斷、路面高低落差大，家長想讓小朋友走路上學，卻擔心路口太危險、車速太快，這些都是親子移動時面臨的實際問題。

台北市議員李明賢表示，不論中央或地方行政部門都以「車本位」為考量，未達「人本位」及落實人本交通，且不分藍綠及跨黨派都會支持應改善交通環境，盼能集結力量推動此次目標。

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