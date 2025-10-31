促擴大劃設亞洲資產管理中心高雄專區 林智鴻:兼顧未來量能與都市發展

高雄市議員林智鴻30日於議會財經部門質詢時，關切亞洲資產管理中心高雄專區議題，要求市府經發局應擴大劃設相關區域，納入205兵工廠原址與亞灣周邊場域，預先因應未來需求的同時，也兼顧城市發展，固化、強化高雄「北科技，南金融」的產業未來展望。

林智鴻指出，高雄去年營利事業銷售額突破6兆元「創歷史新高」，平均年收入破百萬的里也新增6里達60里，從具體數據可見，高雄這些年已透過產業轉型，成功創造經濟成長，也在淨零、AI科技等領域與國際接軌，進而使高雄未來在國際金融市場的發展潛力隨之不容小覷。

他說，金管會因應「亞洲資產管理中心」政策試辦「高雄專區」，曾被台北出身的國民黨立委嘲弄「有錢人都在雙北」、「高雄有什麼條件」，但自今年7月開辦至今，已有37家金融業者搶進專區積極佈局，在高雄爭取國內外高端金融客戶，且業者家數還持續增加當中，顯見「更多的人都看好！」

林智鴻表示，透過法規鬆綁所帶來的創新服務、全新口碑，也將帶動新客戶、新資金，進而將有更多國內外新金融業者共同響應，可以預見現行以傳統市中心加上部分亞灣所劃定，佔地7.13平方公里區域，很快將面臨飽和、辦公空間不敷使用、可開發區塊不足的狀況，市長陳其邁年初所述「高雄A級商辦供不應求」的問題又將再度浮現，因此林智鴻具體要求經發局，將現行「高雄專區」再向南擴張3.37平方公里，推進至一心、凱旋路，以涵括亞灣旁面積最大、最完整的205兵工廠原址，以及亞灣周邊尚待開發場域。

林智鴻強調，新加坡的金融市場運作極為成熟，但市場也逐漸飽和，相對高雄鎖定新興藍海市場，並有無限創新可能；香港雖是歷史悠久的國際金融中心，但目前金融秩序和交易量能受控於中國，法治透明狀況堪憂，而民主台灣不必擔心意識形態等非專業考量；又高雄若能學習坐擁19家全球500大企業總部的東京丸之內成功發展經驗，在亞洲資產管理中心「高雄專區」加持下的205兵工廠原址，更會成為大有可為的金融新核心區，呼籲經發局不要錯過高雄百年難得的全新機遇。

