促擾民黑板樹汰換定案 林岱樺：將民怨變改善進度表

林岱樺(右一)主動會勘高雄市大寮區河堤路段沿線的黑板樹，以回應地方需求。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄市大寮區河堤路段沿線的黑板樹，近年遭反映包含氣味、環境不適、根系影響等民生困擾，引發居民對樹木安全與後續管理的關切。為回應地方需求並加速改善，立委林岱樺今（2）日主動召集相關單位至大寮區公所會勘研議，針對「黑板樹移除與更換樹種」達成具體時程與作法共識。更強調，本案是「把民怨變成進度表，讓改善看得見、追得到。」

會議結論指出，後續將採「分期移除、分段補植」方式推動，並以兼顧安全、美觀與環境機能為原則，朝向更適合在地風雨環境的樹種規劃，打造更友善的河堤綠帶與步行環境。依會勘結論共識，時程將在二月底前先完成移除 485 株黑板樹，並於四月底前完成溪寮至義和里及萬大橋下游至光華路段等區段的移除作業。

為讓民眾清楚了解後續規劃，三月底前將由水利署第七河川分署辦理「補植樹種說明會」，公開說明補植方向與作法；相關植栽工程則目標七月底前完成。此外，考量施工安全與作業需求，移除作業將配合台灣電力公司辦理必要斷電措施。若社區有意願參與後續植栽維護，也可依程序向第七河川分署提出申請，建立更長久的在地照顧機制。

林岱樺表示，這次處理不只是「砍或不砍」的二選一，而是以「人本與生態共榮」為方向，透過科學評估、分批更替、適地適木補植，逐步改善長期困擾，並讓河堤綠廊更安全、更好走、更宜居；服務處也將持續追蹤進度，要求如期落實，並在說明會時同步蒐集居民意見，讓改善更貼近在地需求。

