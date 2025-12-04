促政府設立「李登輝圖書館」 民團：開闢台灣民主永續道路
〔記者林哲遠／台北報導〕台灣永社、台灣北社、辜寬敏基金會、台灣教師聯盟、台灣客社、台灣國、台灣獨立建國聯盟等本土民團今日聯合召開記者會表示，明年適逢台灣首次總統直選30年，已故前總統李登輝為台灣民主化重要推手，也提醒所有台灣人，民主須守護、自由需付出，呼籲政府儘速推動李登輝圖書館之設立並正視李登輝圖書館所承載的歷史與民主記憶意義。
台灣社前社長李川信指出，台灣的民主化過程直到1996年才完成第一次總統直選。這漫長的民主轉型與鞏固，是以「分期付款式」的寧靜革命，一步一步完成民主拼圖，國家應設立適當場域完整陳列這段歷程，讓國人與國際友人了解台灣的民主成就。
李川信認為，政府雖曾發行李登輝紀念郵票、國史館舉辦「關鍵：1991李登輝與台灣民主元年特展」，民間也以追思音樂會緬懷李前總統，但此刻更應推動「李登輝圖書館」及「國家級台灣民主園區」，彰顯其治國精神並呈現台灣民主歷程，成為傳承後代的重要場域。
台灣永社研究員彭至誠表示，他在2020年參加一場倡議興建李登輝圖書館的記者會，當時亦獲得政府善意回應，原以為圖書館將很快落成。但之後消息停滯，直到去年才再次傳出可能在三芝設立的消息。
彭至誠強調，「民主記憶」並非歌頌某個個人，而是透過具體場域讓人不斷反思，李登輝在執政與卸任後，如何為台灣民主永續開闢道路。此外，在今日面對中國侵略威脅不斷增強，「民主得之不易」的共同認知，是台灣跨族群與黨派能形成最大共識的核心價值，也是抵禦中國武力威脅最重要的團結來源。
台灣北社社長羅浚晅則提及，上世紀最後十年是台灣邁向真正民主的關鍵時期。當世界民主浪潮席捲東歐與中亞之際，中國仍停留在六四鎮壓的陰影中；台灣能走出陰影，是因為有偉大的公民以及理解社會期待與國際趨勢的李登輝前總統，他選擇站在人民與民主一邊，帶領台灣前行。
羅浚晅續指，1990年3月的野百合學運，是政府遷台後最大規模的學生運動，從十餘名學生靜坐擴大至近六千人，李登輝總統不但未驅離，還親自出面承諾並迅速兌現；1996年首次總統直選，是台灣主權的重要進化，李登輝播下的種子已成民主森林。
面對中國武力威脅與外交打壓，李登輝以務實外交鞏固台美關係、拓展國際空間，讓世界首次清楚看到台灣是成熟、值得尊敬的民主夥伴。羅浚晅表示，在極權威脅尚在、在地協力者仍企圖倒退台灣的時刻，更應儘速設立李登輝圖書館，向李登輝致敬，也提醒所有台灣人，民主須守護、自由需付出，台灣的方向必須由台灣人共同決定。
台獨聯盟楊仲庭示警，若無法設立李登輝總統圖書館，將是政治敘事上的文化戰略損失。在中國「同文同種」等民族主義框架下，台灣更需一套基於主體性價值的反制敘事，圖書館既能保留歷史記憶，也能讓世界了解台灣如何從威權走向民主，其本身就是抵抗獨裁的強烈見證。
楊仲庭強調，李登輝曾說「台灣人民的共同意識奠基於自由民主，而非民族。」台灣人應以「民主的生活方式」團結所有認同此土地的人，這不只是政治敘事策略，更是台灣共同體的想像方向。
台灣教師聯盟理事長潘威佑說明，李登輝圖書館不僅是一座紀念建築，更是台灣民主歷程的重要座標。對教育界而言，它是讓下一代理解台灣如何走向自由的珍貴場域。圖書館可成為學生、教師與社會大眾共同學習的平台，並可用以推動公民教育課程、民主素養教材與研習，使年輕世代理解憲政制度、社會轉型與台灣主體意識。唯有理解過去，方能守護未來的民主。
台灣國理事長陳峻涵則分享，他今年七月參訪美國雷根總統圖書館，當館方詢問是否也有Mr.Democracy——李登輝的圖書館時，他只能愧疚回答沒有。台灣沒有紀念民主先生的圖書館，卻仍有紀念獨裁者的中正紀念堂，形成強烈對比與諷刺。他呼籲，賴清德總統不僅應盡速建立李登輝圖書館，也不要忘記曾承諾兩年內拆除台灣所有威權象徵。
