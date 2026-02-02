促政院對美關稅談判內容透明化 藍委：談多少就要說多少

國民黨立委洪孟楷指出，政府應盡早向國人說清楚談判內容，「談多少就報告多少」，談判過程也應公開透明，將要求行政院長卓榮泰赴立院說明清楚所有狀況，除開放內容還要提供衝擊評估。（張睿廷攝）

台美關稅談判受到各界關注，目前已有初步成果，不過政府仍有許多細節尚未對外說明。國民黨立委洪孟楷指出，政府應盡早向國人說清楚談判內容，「談多少就報告多少」，談判過程也應公開透明，將要求行政院長卓榮泰赴立院說明清楚所有狀況，除開放內容還要提供衝擊評估。

洪孟楷表示，新會期已規劃在3月3日邀請行政院長卓榮泰赴立法院進行專題報告，行政部門仍有一個月時間準備資料，必須清楚交代與美國談了哪些條件，包括農產品、汽車是否涉及零關稅，以及對產業的實質影響與後續補助方案，這些問題都將是在野陣營在新會期中要求行政院正面回應的重點。

至於針對軍購與國防支出議題。國民黨立委李彥秀表示，國民黨對於與美國軍購、提升國防戰力有一定共識與目標，但國防部必須清楚說明軍購項目、交貨時程以及後續維持與養護成本。

李彥秀提到，軍購不是買完就算，這次軍購將對財政造成多大負擔，都必須與立法院國防委員會充分溝通，讓立法院能善盡把關責任。

針對民進黨林聰賢的人事安排爭議。李彥秀表示，賴政府延續民進黨「用人唯綠、用人唯親」的模式，國營事業已成為政治酬庸工具。李彥秀抨擊，相關人事從地方首長一路轉任不同單位，缺乏專業合理性，顯示賴政府用人視野狹隘，把國營事業當成酬庸籌碼。

