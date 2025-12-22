促會員交流 海攬公會辦茶壺山登山健行活動

圖，海攬公會提供。

台北市海運承攬公會為促進會員交流聯誼及鼓勵從事健康休閒，上週末舉辦登山活動，邀請會員一起前往位於新北市瑞芳區的無耳茶壺山步道健行。活動由公關組副召集人許順仁理事籌備規劃，理事長陳木枝、公關長蔣懷德共同領隊下成行，全員順利完成登頂。

該會表示，舉辦本次健行活動，主要希望會員在繁忙工作之餘，也能兼顧適時運動和放鬆，擁有健康的身心平衡，才能應付工作上的壓力及挑戰；公會未來也將持續規劃更多元的會員活動，結合產業交流、人文關懷、環境永續與健康休閒，期待有更多會員一起參與和支持。

茶壺山鄰近九份、金瓜石，距離黃金博物館步行可達，因形似無提耳的茶壺而聞名，從水湳洞方向仰望，又貌似一隻蓄勢待發的獅子，因此又稱獅子岩；地質構造為角礫岩礦筒，礦體主要為矽化的砂岩及頁岩，經由地下高溫礦液產生氣壓，向上衝爆岩層與碎裂的角礫參混而成，外型呈現圓筒形狀並略帶鐵鏽般金屬色澤。

此次步道全程約四·五公里，來回估計二·五小時，多有修建石階與棧道，沿途視野遼闊，隨著天氣變化還可飽覽雲霧、山嵐或遠眺太平洋等不同景緻，難度對登山新手來說，是相當適當的入門選擇。