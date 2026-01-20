促朝野團結？ 柯建銘拋「和解咖啡」 趙少康：三黨一起

台北市 / 綜合報導

前中廣董事長趙少康發布第一本自傳回憶錄，新書發表會現場，政壇要角雲集，民進黨立院黨團總召柯建銘就當著藍、白兩黨主席的面，拋出什麼時候要續杯「大和解咖啡」，國民黨立院黨團總召傅崐萁也接球，認為朝野本來就應該要和解，趙少康則表示，很願意三黨一起喝咖啡，對中華民國、對台灣都是好事。

立院國民黨團總召傅崐萁VS.立院民進黨團總召柯建銘說：「(總召，牽手牽手)。」被cue「合照握手」，民進黨團總召柯建銘似乎有點僵硬，還是在一旁的國民黨團總召傅崐萁強硬拉起，畢竟難得團圓場面，自己也坦言...。

民進黨立院黨團總召柯建銘說：「我知道我今天來一定是「萬藍叢中一點綠」。」受邀出席前中廣董事長趙少康新書發表會，藉著政壇要角雲集，柯建銘拋出續杯「和解咖啡」。

民進黨立院黨團總召柯建銘說：「此時此刻我只想問一句話，什麼時候「大和解咖啡」續杯，這比較重要。」國民黨立院黨團總召傅崐萁說：「(陳)文茜跟施明德主席，在全力推動大和解的時候，我們也看到了趙大哥的身影，大家一起投入，朝野本來就應該要和解。」

看到傅崐萁也順著接球，趙少康表態樂意當見證者。中廣前董事長趙少康說：「如果有機會的話，我也很願意，大家一起，三黨一起，再喝個大和解咖啡。」

只是在去年黨主席選舉期間，趙少康全力襄助候選人郝龍斌，新書內容更重提中共介選爭議，勉勵鄭麗文要跟親中勢力保持距離。記者VS.國民黨主席鄭麗文說：「(主席，因為趙董書中有勉勵妳要遠離親中(勢力))。」

中廣前董事長趙少康說：「我想鄭主席不管將來是不是去大陸見習近平，或是兩岸之間的國共論壇，我想目標還是一樣嘛，就是希望和平。」

強調兩岸和平才是眼下關鍵，畢竟難題不少，尤其在地方大選新北布局還沒定案，傳出鄭麗文定調，將以協調方式產生人選，不需要進入初選程序。新北市長侯友宜說：「我會扮演好我自己的角色，在適當的時間，找出最適合的人。」尋求最大公約數，選戰逼近步步為營。

