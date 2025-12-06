促經濟發展 沙烏地低調放寬特定外籍人士購酒限制

（中央社記者施婉清開羅6日專電）沙烏地阿拉伯自1952年起禁止全國販售酒精飲料，現任王儲為吸引全球投資者和促進國際旅遊業發展等，於今年11月底，低調地開放持有特等居留權的高收入外籍人士在境內買酒。

73年前，沙國王子酒後失控，開槍打死一名英國外交人員，當時的國王阿卜杜拉齊茲（Abdulaziz）便自1952年起，下令沙國全面禁酒。不過，近期傳出沙國低調地開放持有特等居留權的高收入外籍人士在境內買酒。

廣告 廣告

長期居住於沙烏地阿拉伯首都利雅德的埃及籍人士伊哈布（Ihab）告訴中央社記者，沙國政府在11月底，低調地開放居住在沙國的特定外籍人士進入「酒品專賣店」，在全國禁酒環境下，享受購買各式酒類產品的特權。品項包含一般免稅商店內可看到的葡萄酒、啤酒、威士忌、白蘭地等。

然而，專賣店對於顧客資格設有嚴格限制，僅限持有「特等居留證」（Saudi Premium Residency），且月收入至少達到5萬里亞爾（Riyal，約新台幣41萬6500元）的外籍人士才可購買。專賣店工作人員會透過沙烏地阿拉伯平台，確認顧客的收入合格後才會讓顧客結帳。

沙烏地阿拉伯特等居留證是一種技術專業人士、投資人、企業家和優秀人才適用的居留證，可在沙國長期居住、工作和持有房產，分為一年可續簽型及永久型。

伊哈布表示，原本在沙烏地阿拉伯境內，若一般民眾飲酒被發現，會被處以罰款和監禁，外國人則會被驅逐出境。

但自從沙烏地現任王儲暨實際統治者穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman，MBS）在2016年推出沙烏地阿拉伯「2030願景」，並在2017年被任命為王儲成為王位繼承人並正式掌權後，便更加積極推行文化經濟改革，以擴大全球夥伴關係，實現經濟多元化目標。

如開放戲院、允許女性開車、允許外籍女性不必在當地公共場所配戴頭巾，並在2024年1月首次突破「酒精」紅線，在利雅德的「外交特區」成立酒品專賣店，專供非穆斯林外交人員限額購買酒精性飲品。

綜合外媒資訊，除11月開放特定外籍人士可到外交特區酒類專賣店買酒外，沙國政府也計劃在不久的將來，繼續在沙國石油工業重鎮「達蘭」（Dhahran）和沙國第二大城市「吉達」（Jeddah）各開設一家新的酒品專賣店。

達蘭店將特別服務國有石油巨頭沙烏地阿美石油公司（Aramco）的非穆斯林外籍員工。

伊哈布認為，沙烏地阿拉伯為吸引外資必須推動改革開放，但因為沙國為伊斯蘭教發源地，國內保守勢力和輿論壓力較大，政府只能採取漸進式開放，邊改革邊修正。

他說，即使境內有極少數非穆斯林國民（如基督徒或猶太教徒），酒品專賣店仍不太可能對本地人開放，以免觸動敏感宗教議題，影響穆斯林對戒律的信念。

禁酒在穆斯林國家不罕見。沙烏地鄰國埃及擁有1.1億人口，90%都是穆斯林，教徒普遍禁酒。但在首都開羅市區內，也可以找到數家酒品專賣店，不對顧客設限，任何成年人都可以無限額買酒。

在沙烏地阿拉伯低調放寬特定外籍人士購酒限制後，科威特便成為「海灣8國」（沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿曼、卡達、巴林、伊朗、伊拉克、科威特）當中唯一在全國境內禁酒的國家。（編輯：謝怡璇）1141206