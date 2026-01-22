促綠色採購納日常營運！ 環境部：申報達5千萬將公開表揚 11

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

為激勵民間企業投入淨零轉型，環境部於昨（21）日召開「115年民間企業及團體綠色採購表揚原則」研商會，正式宣布未來表揚機制將更具普惠性與激勵效果。明確指出，凡申報綠色採購金額達新臺幣5,000萬元之單位，環境部將核發電子獎狀，並於「環境部淨零綠生活資訊平臺」公開名單；各組別採購金額排序前10名之績優企業，更將受邀於典禮接受公開表揚，期盼藉此肯定企業對永續發展的貢獻。

廣告 廣告

「綠色採購是台灣推動淨零轉型的基石。」環境部表示，在產官合作下，113年民間綠色採購金額已達743億元，114年更有望挑戰800億元大關。為落實2050淨零排放願景，環境部設定了「民間綠色採購金額每年成長10%」的長遠目標，期許透過企業的購買力帶動供應鏈低碳轉型。

環境部並於今年提出3大亮點。第一、擴大範疇：納入搭乘大眾運具、循環署公告之循環產品或服務、以及碳足跡標籤項目。第二、創新模式：積極推動「以租賃代替購買」，從源頭落實減廢。第三、提升競爭力：綠色採購已成為企業競爭力的指標。

環境部說明，台灣證券交易所於114年10月底公告的「115年ESG評鑑」中，已正式將「獲頒環境部綠色採購績優單位」列為額外加分項目。此外，環境部已於公司治理中心網站上架「綠色採購揭露指引」，協助企業於編製永續報告書（ESG Report）時，能精準揭露綠色績效。

此外，環境部也指出，考量國內產業多元性，115年表揚原則將延續分組評比模式，讓各界皆有獲獎機會，共分為兩組。第一為產業分組：區分為製造業、非製造業及其他組別。第二以規模分組：以資本額1億元為界，區分大型與中小型企業，確保中小企業的努力亦能被看見。

環境部強調，政府將持續做企業的後盾，透過滾動式精進措施，引導更多民間力量將綠色採購納入日常營運，共同打造淨零綠生活的終極目標。

照片來源：環境部提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

賴清德親披彩帶提名參選台南市長 陳亭妃今啟動「感恩溫暖鐵馬行」

低溫來襲！發送暖暖包關心老者生活 童子瑋：將持續走訪各大社區

【文章轉載請註明出處】