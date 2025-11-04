促自由貿易及打擊跨國犯罪 泰國稱已重回國際舞台

（中央社記者李宗憲曼谷4日專電）泰國外交部今天總結出席APEC和東協峰會的成果。發言人表示，泰國在兩場峰會中，推動綠色與數位轉型、倡議永續發展，強調打擊跨國犯罪並舉行多場雙邊會議，深化與各經濟體的合作；相關倡議獲國際肯定，顯示「泰國已重回國際舞台中央」。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）在記者會上表示，泰國在亞太經濟合作會議（APEC）峰會上表示，希望透過多邊主義與以規則為基礎的自由貿易，實現永續與包容性成長。

他指出，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在APEC企業高峰會上，分享了他在國內實施的政策，強調透過減輕家庭負擔、刺激內需、協助中小企業融資與發展未來產業，推動包容性與永續轉型。

尼孔德說，在2次峰會期間，泰國與多國領導人、部長和代表，及國際組織和私人企業等，舉行了數場雙邊會晤。

其中包括阿努廷與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）會面，這是2國領導人自7月以來首次對談，重申落實4項條件，撤出重型武器、推動掃雷行動、打擊跨國犯罪及加強邊境管理。

另外，阿努廷和美國總統川普（Donald Trump）會晤時，雙方簽署關於多元化關鍵礦產供應鏈與投資合作的備忘錄，並發布貿易互惠框架聯合聲明。泰方盼美方考慮給予泰國產品更優惠的關稅，川普已正面回應此一建議。

阿努廷也在峰會期間與中國國家主席習近平會晤時，雙方承諾深化全面合作，並對簽署聚焦數位與綠色經濟的「東協－中國自由貿易協定3.0」表示歡迎。泰方感謝中方在泰柬邊境問題上發揮建設性作用。

而在與韓國總統李在明會談中，雙方同意加速完成「泰韓全面經濟夥伴協定」（CEPA），並加強打擊線上詐騙及擴大泰國勞工配額。

泰國外交部強調，泰國在這2場會議中，積極推動符合國家利益的議題，同時展現對全球議題的前瞻視野，相關倡議獲得國際社會的肯定，顯示「泰國已重回國際舞台中央」。（編輯：田瑞華）1141104