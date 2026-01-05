促軍購排審！黃暐瀚提6大建議籲賴清德彎下身段 包括完成「團結十講」爭取民意

賴清德總統先前的團結十講，圍繞在台灣面臨中國的強大威脅，「反共護台」是全國的最大公約數。 圖：翻攝賴清德YT（資料照片）

[Newtalk新聞] 資深媒體人黃暐瀚今（5日）日在臉書同名粉專發文，針對行政院提出的1.25兆元國防特別軍購預算遭在野黨藍白聯手阻擋，提出6大建議，呼籲總統賴清德主動出手、彎下身段，爭取中間選民尤其是淺藍淺白民眾的支持，以施壓在野黨盡速排審軍購案。黃暐瀚強調，從大罷免失敗後，賴清德民調已回升至四成，且過半國人支持軍購，民眾並不支持藍白擱置預算，此時總統應積極尋求共識，關鍵就在賴清德是否願意行動。其中更呼籲賴清德應把先前中斷的「團結十講」後六講接續講完，以爭取更多民意支持。

黃暐瀚在文中表示，作為支持厚植國防的公民，除了呼籲在野黨「速排速審」外，行政部門與總統也應有所作為。他列出以下6大建議，增加國人支持度並降低在野黨反對力道：

1.軍購國情報告：總統作為三軍統帥，可依憲法到立法院進行國情報告，藉此爭取更多國人認同軍購必要性。

2.立院彈劾說明：雖然總統可選擇不去立院說明彈劾案，但若賴清德願意出席，將有助爭取中間選民認同。

3.編列軍人加薪預算：在野黨以政院拒絕軍人加薪為由反對軍購，黃暐瀚建議同步執行國會加薪修法（待釋憲結果），以降低反對聲浪，類似普發現金議題，避免行政權被侵犯的爭議。

4.召開國是會議：邀集朝野各界及社會賢達，針對軍購、兩岸及民生等重大議題交換意見，尋求更多共識與支持。

5.補提大法官：繼續依憲法提名大法官補滿15位，完備憲法法庭運作；若遭藍白阻擋，民眾也能檢視其合理性。

6.下鄉跟人民報告：總統應繼續「團結十講」後六講，下鄉向民眾報告軍購、兩岸及民生議題，爭取基層支持。黃暐瀚特別強調，此舉能直接與人民溝通，強化民意基礎，讓藍白選民回頭要求在野黨面對軍購議題，從而對藍白立委造成真正壓力。

黃暐瀚指出，這些建議的核心在於賴清德是否願意主動爭取中間選民，唯有藍白選民施壓，在野黨才會積極面對軍購。近期民調顯示，軍購支持度過半，藍白阻擋並未獲廣泛民意認同。

背景上，行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」數度在程序委員會遭藍白封殺。黃暐瀚連日發文支持軍購，強調其與「豪豬論」相關，提高防衛能力可降低被攻擊風險，並非為特定政黨，而是為確保台灣民主制度與人民自由。他更以假設2028年藍營執政為例，強調國防需求超越黨派。

