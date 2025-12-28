促進兩岸和平的丁守中／袁頌安

▲《兩岸和平方程式》新書發表會出席貴賓合照

袁頌安

大家記憶猶新的2018年11月24日台北市第七屆市長選舉，台北市長柯文哲競選連任，利用他現任市長的優勢，下午四時投票應該結束，已經開始計票了，居然還有許多投票所繼續投票。最後結果柯文哲以多3567票，勝過國民黨的候選人丁守中。《老子》道德經所言：「禍兮福之所倚 福兮禍之所伏」，果不其然，如今柯弄得個訟案纒身，而丁卻獲病康復。

丁守中原籍浙江義烏，1954年9月1日生於台灣高雄。丁公的父親丁堅先生是一名軍醫，1949年夫妻追隨國民政府撤退到台灣。丁守中在高雄成長讀書，一直到18歲考上了台灣大學政治系，才由高雄到台北就讀。由於家兄袁頌西教授曾任台大政治系主任、法學院院長，所以丁公也對我很是親近。他台大畢業後，到美國和哈佛大學合作管理的佛萊契爾外交法律研究院研讀，獲得外交法律碩士，又苦讀再獲得國際政治學博士，他還曾出任胡佛研究所的客座研究員。回國後曾任台灣大學政治系副教授，並擔任過中央日報主筆、台灣國際教育研究會理事長……等多項職務，還出任過國民黨台北市黨部主任委員。更先後出任了七屆立法院的立法委員，從政經歷豐富，而且人緣至佳。

▲精神抖擻的丁守中博士

由於「中美文經協會」邱理事長進益年高德劭，特別禮讓敦請丁守中先生擔任協會理事長之職，後來他又再被票選為協會第26屆理監事會的理事長。其時筆者恭逢其盛，也當選為協會監事的召集人。每個月會中的「一五座談會」，多能和丁理事長見面來往，關係更形密切。2025年12月5日在協會的會員大會上，丁公力辭續任理事長職務，被全體會員推舉為「榮譽理事長」。會員大會中選出包宗和教授出任第27屆理監事會的理事長，楊泰順、吳建國、袁頌安、葛光越為常務理事；劉榮傳、鄭禮國等十位為理事；孫國華為監事召集人，何志信等四位出任監事。祕書長、副祕書長仍請由李明、韋玉莉、查重傳出任。全體會員對丁理事長的貢獻十分欽佩，也至為感激。

丁公在台北市長選舉後2021年做體檢時，發現肺部有0.6及0.7公分大的「毛玻璃狀結節」，這種發現在醫學界被視為是肺癌的前兆⋯⋯丁公瞭解病症後，他積極調養，注意營養、加強運動、吐納呼吸新鮮空氣、拍穴按摩，經過八個月自行的積極養生後，再作檢查，兩個「毛玻璃狀結節」居然消失了。他還告訴我們，他在立法院任立法委員時，有老立委告訴他們，中藥祕方通經活血可以延年益壽：「西洋參一斤、田七半斤、（或可再加珠貝二兩）混合磨成細粉，每日早上用溫水吞服一湯匙」。（ 請見本文所附丁守中立法委員「身體健康福壽綿長」長壽小祕方照片）。丁守中理事長如今除了積極運動、呼吸吐納、注意營養吃食外，他每天服用以上所說的中藥混合粉劑。他還告訴我們，立法院中服用老立委告知的中藥混合劑者，大多長命百歲，不相信的壯年同伴不幸早逝的大有人在。

▲丁守中提供的長壽小祕方

丁公他又告知：某年他到四川訪問，當地領導告訴他，四川巴中一帶很少有人罹患癌症⋯⋯經過調查研究，原來當地各家經常食用一種叫「巴參菜」（或是也叫人參菜）的菜蔬，這種蔬菜生命力很強，可以觀賞、可以藥用、也可以食用，是巴中地區傳統的藥材和吃食蔬菜，有補中益氣、潤肺養胃的種種功效……，四川友人特地送丁公「巴參菜」帶回台北。他移植在他北投自家農地，經常食用……，他的告知引起會中同仁的注意，丁公隨即以電話交代他的司機，回北投送來多量「巴參菜」分贈好友。我也種植在我家陽台的大木箱裡，食用了兩年了。丁公為人處世，由這些與人為善、樂觀自在的天性中可見一般，所以他的人緣特佳。

丁守中理事長更是一位精神抖擻，非常有前瞻性的政治家。他在1990年就成立了「財團法人兩岸發展研究基金會」，以研究當前兩岸發展及其互動關係等相關的問題。結合各領域專家、學者，共謀台海兩岸的良性發展為宗旨。民進黨的謀獨，根本只是騙取見識不足民眾的選票，希望能繼續獲得執政，謀取私利。因此兩岸政治風險、軍事衝突日增。未來兩岸政經互動與和平安全的議題，成為大家格外關切的重點。丁守中理事長特別安排在2025年12月20日，在台北喜來登飯店舉行新書發表會，請前行政院長毛治國、資深兩岸關係學者魏艾、左正東、何思慎、高長、陳蔚芳、陳陸輝、盧信吉、蘇筑瑄等專家共同執筆出版《兩岸和平方程式》新書。當天中美文經協會包宗和理事長、胡為真資政、邱進益前部長、蘇起祕書長、政論家楊泰順、呂志翔及烏元彥、吳建國等大使……，李明祕書長、鄧中堅、呂郁女、鄭禮國、王治邦、許懷聰、吳克與筆者等理監事諸好友多人出席，共襄盛舉。

▲拒絕武統戰爭《兩岸和平方程式》

丁守中理事長發起民間籌組「中華民族兩岸和平協商大同盟」，探討可能的整合方案，書中建議推動「雙制度共容中華共同體」。邱進益部長直言民進黨政府，不僅不避戰，還在「引戰」，這是非常危險的挑釁。毛治國院長認為，兩岸在血緣、文化、經濟、地緣上都無法切割，應該重建一個鞏固築底工程，夯實兩岸不會分離的共識，然後「我不獨 你不武」，再選擇封頂的眾多選項。蘇起祕書長認為台灣民眾對擺在面前的現實，視而不見，由於兩個因素：「莫名其妙的優越感」，以及「虛假的安全感」；他更建議大陸不要把台灣民眾打成非統即獨兩種人，要瞭解，要克制。關中院長認為，台獨倚美謀獨，或是美國的抗中保台，都是以犧牲台灣為代價，這是愛台灣嗎？我們千萬不要上當，做第二個烏克蘭。外交部前部長林永樂表示，馬政府時期兩岸交流、外交休兵、我們獲得一百數十個國家免簽證入境、參加諸多國際組織，如今民進黨執執政兩岸關係惡化至此。童子賢董事長也説我們自己人應該摒除歧見，求同存異把兩岸和平放在最前面，邁向共榮，千萬不要誘發戰爭。第二天中國時報、聯合報、及網路新聞台灣好報等都大幅報導，引起國人的注意。

我們覺得丁守中理事長以雙制共榮大中華共同體的統一新模式，應該是兩岸雙方積極考慮的和統方式，也比較可行，我們兩岸同胞且拭目以待！（照片作者提供）