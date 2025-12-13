促進勞資情誼 「台中健康走 勞資逗陣行」健行活動 展現活力熱鬧響應

114年勞資健行活動合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為鼓勵雇主及勞工參與有益身心健康的活動，並促進勞資關係和諧，台中市政府勞工局於今（13）日上午7時，在台中中央公園盛大舉辦「台中健康走 勞資逗陣行」健行活動，吸引逾1,000名雇主與勞工朋友熱情參與，一同以行動展現健康活力。活動首次在中央公園舉行，園區腹地廣大，周邊鄰近秋紅谷景觀生態公園、台中國家歌劇院及台中綠美圖等知名景點，讓民眾在健走之餘，也能一覽台中城市之美。

廣告 廣告

114年勞資健行活動鳴槍起走。（圖/記者廖妙茜翻攝）

勞工局長林淑媛表示，勞工朋友是企業最重要的資產，也是推動經濟成長的關鍵力量，期望藉由舉辦健康促進活動，鼓勵勞工朋友培養運動習慣，紓壓減壓之餘，也能促進勞資情誼，共同打造台中成為永續宜居的幸福城市。

勞資健行活動大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

勞工局特別於會場規劃多項趣味活動，包括具勞政教育性質的互動宣導遊戲，讓民眾在遊戲中學習勞動權益與保障知識；親子趣味競賽，讓大小朋友同心協力、攜手闖關，增進親子情誼與團隊合作精神。現場並邀請歌手曾瑋中熱情開唱、LULU姐姐與小熊貝貝玩偶帶來精彩互動，歡笑聲此起彼落，氣氛溫馨熱鬧。活動最後抽出多項豐富獎品，包括70吋電視、掃拖機器人、Switch遊戲機、摺疊腳踏車等好禮，讓現場情緒High到最高點。

114年勞資健行活動，今13日於中央公園熱鬧舉行大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

今日健行活動，勞工局副局長羅群穆、主任秘書施淑珠、台中市勞動檢查處長邱怡川、台中市總工會理事長謝宗佑、台中直轄市總工會理事長曾木火、大台中職業總工會理事長林曾文財、台灣勞工大聯盟總工會副理事長黃信章、台中市職業總工會監事長張忠明、中華民國工業區廠商聯合總會顧問蔡培松、市政顧問廖誼炳、蕭銘宏、廖秀瑩；立法委員楊瓊瓔、廖偉翔、市議員黃馨慧皆派代表共襄盛舉，現場熱鬧不已。