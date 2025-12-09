促進台日醫療鏈結 廖偉翔曝將展開胰臟癌與新藥技術合作 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

胰臟癌已列為國人十大癌症之列，又被稱為「癌王」，罹癌者五年存活率低於5%，立委廖偉翔今（9）日與經濟部生技中心執行長李財坤、台日產業合作推動辦公室副執行長翁建一，以及日本ORBIO株式會社多位代表共同拜訪國立台灣大學醫學院附設醫院副院長黃國晉、腫瘤科醫師林家齊等人；廖偉翔表示，台日長期在醫療科技深度合作，在癌症治療快速進步的當下，更需要雙方攜手推動技術整合、加速臨床實驗結果落地，讓患者能及早受惠。

廣告 廣告

台大醫療團隊、專精胰臟癌治療的吳健暉醫師說明，台大醫院在胰臟癌領域長期深耕，不論是年輕早發型胰臟癌的收案數、前導性治療(Neoadjuvant treatment)、基因定序的完整度，或歷年各項治療數據的比較，都展現出優於國際的表現。

廖偉翔指出，此次訪台的ORBIO團隊，由京都大學名譽教授山口榮一領導，其技術核心為以L-葡萄糖結合癌症治療藥物，利用癌細胞的主動吸收特性，使藥物選擇性進入癌細胞並抑制增殖，大幅降低對正常細胞的影響，被視為未來癌症治療「高選擇性、低副作用」的重要方向。該團隊目前與弘前大學建立共同研究講座，並積極準備2025至2026年的新一波募資與首次人體臨床試驗，目標為進軍美國NCI-NExT（新療法加速計畫）。

廖偉翔表示，台灣的醫療具備世界級臨床量能、日本在新藥研發也深具實力，若能從基礎研究到臨床試驗全面合作，有助於打造新世代癌症治療模式。同時，他也肯定台大胰臟癌團隊的臨床實力，期待未來能結合ORBIO的新型藥物傳輸技術，提升治療安全性與效果，相信在台日共同努力下，一定能為病患帶來更安全、更有效的治療選擇。

照片來源：廖偉翔辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

接待外賓貴賓準備「這一味」 江啟臣：行銷台中是使命

邱建富質疑清潔隊清運學校廚餘恐違法 彰化環保局：無圖利問題

【文章轉載請註明出處】