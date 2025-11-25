促進團結 強化服務 美中區華僑華人聯盟宣布成立
美中地區華僑華人聯盟(簡稱華盟)22日在芝加哥宣布成立，該聯盟將以促進美中地區華僑華人團結、合作與交流，並服務社區、維護華人合法權益，同時推動中美在經貿、文化、教育、健康等多領域合作為宗旨，與會成員期待在新的一年打造更多元全面的社區。
華盟總會主席劉紅介紹，聯盟經過長期籌備，總部設於芝加哥，首屆領導班子包括總會主席劉紅、秘書長胡家建、財務長曾雪萍；芝加哥分會會長劉曄，理事長陳青、常務副主席倪愛榮。
劉紅表示，華盟在伊州政府註冊為非營利性社團組織，秉承「愛國、愛鄉、愛僑」傳統，倡導五湖四海、有容乃大，不分背景、職業或年齡，吸納不同社團及個人加入，秉持互助合作、共建華人美好社區的理念。此外，該組織將堅守不歧視、不排斥原則，秉持「為賢是舉」，敞開大門歡迎有才之士加入。
劉紅指出，服務是華盟的靈魂，未來將開展包括文化教育、健康保健、職業培訓、財務規劃、老人護理、房產、法律、入籍申請、簽證及升學輔導等一系列服務，為華人提供全方位支持。此外，華盟也將聚焦青少年教育，將聯合中文學校提供升學指導，鼓勵青少年參與義工活動，培養下一代華裔人才。
芝加哥分會會長劉曄表示，華盟成立象徵包容與關愛，她誠摯邀請社區各界人士加入大家庭，攜手為華人社區提供服務、提升生活品質，打造更和諧、團結、祥和的家園。劉紅和劉曄均提到，華盟的成立旨在凝聚社區力量，共同造福華僑華人，並以社區興旺、團結合作為最高目標。
華盟人事架構完善，包括總會、芝加哥分會、理事會及顧問團隊，多位華人社團領袖及專業人士參與其中，為聯盟日後活動和服務提供保障。華盟成立標誌著芝加哥及美中地區華人社區強化服務，也彰顯了海外華人團結互助。
成立大會上有百餘位華社代表出席，當天並公布董事會、顧問、理事等名單，其中董事會成員包括蔡學農、陳青、陳曉、方燕輝、馮秀蘭、黃瓊玉、胡家建、賈儒、勞潔梅、劉冰、劉紅、劉欣、劉曄、李暢、李董萍、李潤榮、林寶嫦、倪愛榮、司徒廣、司徒月滿、汪策、伍鏈浩、夏麗華、徐子揚、楊左、楊維、Yan Birkett、余菲、周群厚、曾莎、曾雪萍。
