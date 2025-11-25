促進多元理解 北市特教教師攜手打造性平教材

〔記者甘孟霖／台北報導〕為協助特教學生以貼近自身需求方式理解性別平等議題，台北市教育局推動特教學校共同研發性平教材，舉辦「特教學生性別平等教育教材開發成果會」，由四所特教學校依學生特質設計的教學媒材、活動與情境式教材，分享如何在特教現場運用多元方式融入性平理念。

台北特殊教育學校以繪本作為教材核心，運用圖像大、文字少、貼近生活的設計，讓不同認知程度的學生都能在故事中找到連結。透過趣味與多元視角，讓概念能自然進入孩子心中；教師規劃性平萬花牆、地球守護隊、生態守護者、蔚藍行動、故事裡的永續力量與我的永續宣言等闖關活動，引導學生從閱讀到實作，再從體驗走向思考。

啟聰學校以聲音為切入點，設計「那些年，我們在歌曲裡學會愛與被愛」教案，透過音樂劇、電影片段與流行歌曲，引導學生理解情感與人際互動中的尊重與平等，結合律音管演奏與創作，讓學生在節奏中表達情緒，並在合作練習中學習傾聽、溝通與共感。

文山特殊教育學校以學生熟悉的節慶活動作為教材情境，帶領學生思考角色與分工，理解性別角色並非固定，而是依興趣與能力展現多元樣貌。透過教師節、母親節等活動融入性平討論，學生在布置與參與中體會不同的表現方式都值得被尊重；戲劇活動則讓學生以肢體、語氣與表情模擬角色情緒，在演出中練習換位思考，讓學習延伸到生活互動。

啟明學校的「身體紅綠燈」教材聚焦於身體界線，透過紅燈、黃燈與綠燈引導學生辨識行為界線與安全感受，並以觸覺教材與情境練習表達喜歡、不舒服與拒絕，強調「自己的身體由自己做主」，判學生能建立自我保護能力，並理解尊重他人界線。

對特教學生而言，性平教材不只是教案，而是一道陪伴成長的光，讓理解、尊重與多元在日常中自然萌芽。未來，教育局將持續支持特教教師深化教材研發，使每一種特質與每一份光芒，都能在教育現場被真正理解並持續閃耀。

