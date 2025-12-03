促進生態保育與農業生產 南市設置廿一座猛禽棲架

農業局森保科長朱健明（圖中）與農民展示猛禽棲架。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

草鴞是特有亞種，屬第一級保育類動物。為促進生態保育與農業生產，台南市農業局於東山等重點區域農田設置十座猛禽棲架，農民也自主增設了十一座棲架，總共廿一座棲架，透過猛禽自然防治鼠害，降低農藥使用，打造友善且永續的農田環境。

農業局森保科長朱健明指出，近年來本土野生動物（如田鼠、松鼠及部分鳥類）對農作物造成的危害逐年增加，對農民生產造成實質損失。為維持農田生態穩定並重建健康食物鏈，農業局自一一二年在東山、官田、大內及關廟等重點農田區域設置十座猛禽棲架，提供猛禽安全停棲點並防治野生動物在田間所造成的危害；除政府設置外，東山、官田與關廟等地的農民也自主增設了十一座棲架，總共廿一座棲架，逐步形成自然防治網絡。

廣告 廣告

農業局長李芳林表示，林務局近年大力推動保育生態的友善農業，獲得關心土地及生態的農友參與響應，不再使用化學農藥、滅鼠藥，為野生動物打造一個良好的棲地，但衍生而來的鼠、蟲害，就成為友善農友需面對的課題。猛禽棲架不僅提升猛禽在農田活動機會，有效抑制鼠害，減少農損，更有助於促進農田生態系的多樣性。

據屏科大初步監測結果顯示，棲架設置後猛禽停棲率明顯提升，自然防治成效逐步展現，化學農藥使用量可望下降。農業局未來將持續追蹤棲架使用情形，評估是否擴大設置範圍，並結合教育推廣與社區參與，期望在農民、地方與生態間形成良性共好，共同打造兼具生產與保育的永續農田環境。