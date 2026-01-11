促進石油銷售 美財長：最快下週放鬆對委內瑞拉制裁

2026年1月9日，美國總統川普在華盛頓白宮東廂會見石油公司高層。美聯社



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）10日接受路透社專訪時表示，美國最快可能在下週解除對委內瑞拉的部分制裁，以促進石油銷售。他下週也將和國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行（World Bank）高層會面，討論讓委內瑞拉與國際機構重新接軌、進行債務重組的議題。

路透社報導，貝森特10日受訪時說，美國即將取消委內瑞拉待售的石油管制，財政部正在研議相關措施，以便將委國存放在油輪上的石油銷售所得匯回委內瑞拉，「我們正在研究如何幫助委內瑞拉重獲資源、管理政府和安全單位、最終嘉惠委國人民」。

對於美國何時解除對委內瑞拉的制裁，貝森特表示，「最快下週就可能解除」，但沒有具體說明會解除哪些制裁。

2015年4月16日，委內瑞拉東部安索阿塔吉州（Anzoategui）的重質原油處理廠，由委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）營運。路透社

而美國財政部也掌控著美國在國際貨幣基金組織、世界銀行的話語權。貝森特指出，這兩個機構已經與他聯繫，委內瑞拉目前有一筆被IMF凍結的特別提款權（Special Drawing Rights）貨幣資產，美方有意將這筆特別提款權資產全部兌換為美元，用來重建委內瑞拉經濟。

所謂「特別提款權」是IMF推出的國際儲備資產，由5種貨幣（美元、歐元、人民幣、日圓、英鎊）組成的「一籃子」貨幣來計算價值。當IMF成員國陷入經濟困境時，可動用這項儲備向IMF指定的國家兌換外匯；例如去年美國就為阿根廷提供200億美元兌換額度來穩定阿根廷披索（peso）的匯率，也助阿根廷右翼總統米雷伊（Javier Milei）的政黨贏得議會大選。

委內瑞拉目前有35.9億特別提款權，換算後約為49億美元，但因被凍結而無法動用。IMF已經將近20年沒和委內瑞拉進行任何接觸，上一次對委國經濟進行正式評估是2004年的事。委國2007年償還最後一筆世界銀行貸款後，時任總統查維斯（Hugo Chavez，馬杜洛的恩師）就宣布委國不會再向美國下跪。

無論是放寬制裁、或者恢復國際金融機構介入，都是美國為了鼓勵美國石油公司投資委內瑞拉的措施，而這些投資自然是以「助委內瑞拉實現和平、繁榮、穩定」為名，一如川普9日晚間簽署行政命令、阻止法院或債權人扣押美國財政部帳上的委國石油收入時，就是使用這三個詞，「peace, prosperity and stability」。

貝森特表示，他相信規模較小的美國企業很快就會重返委內瑞拉石油產業，「我想這會是一個典型的歷程，私人公司可以迅速行動，也將會飛快投入。據我所知他們根本不擔心融資問題」。

美國石油巨頭則對重返委內瑞拉持謹慎態度，例如埃克森美孚（Exxon Mobil）；埃克森美孚過去在委內瑞拉的資產兩度被委國政府國有化，摔了兩次總是會怕。目前只有一家美國石油公司在委內瑞拉有投入事業：雪佛龍（Chevron）。

貝森特說，雪佛龍在委國經營良久，也還會繼續下去，「我相信他們的投資會大幅增加」，而美國進出口銀行（Ex-Im Bank）也可以提供擔保。這與美國能源部長萊特（Chris Wright）之前的說法基本上差不多。

