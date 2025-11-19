促進租屋市場健全發展 專家：財政部、司法院不能置身事外

在內政部地政司的指導下，租賃住宅商業同業公會全國聯合會今天(19日)主辦「租賃條例修法研討會」，特別邀集中央主管機關代表、地方政府執行單位、租賃住宅服務業者、學者專家及民間團體，就租屋市場現況與法規修正方向深入探討，希望藉此凝聚共識，提出具體可行的修法建議，促進租屋市場更健全發展。會中，不少專家學者疾呼「租屋市場透明化」是改革重要一步，並指出財政部及司法院不能置身事外，應啟動相關稅制改革及《公證法》修法。

國立台北大學不動產與城鄉環境學系副教授何彥陞指出，台灣啟動《租賃住宅市場發展及管理條例(簡稱租賃條例)》修法，剛好搭上國際潮流，例如德國、英國都在今年大幅度修法，值得台灣借鏡。

何彥陞表示，修法思維上，英國這次更嚴格限制租金漲幅以及房東驅趕房客的條件，並容許租客在兩個月前告知就能提前結束租約，而德國也持續控管租金漲幅、提升租金行情透明度，並制定新法《德國住宅建設加速法(Bau-oder Wohnraum-Turbo)》加速住房供給，以緩和住房短缺及租金上漲的壓力。

地政士公會全國聯合會榮譽理事長林旺根表示，基本上，地政司有意推動租賃條例修法，他樂觀其成，他並引述《土地法》起草人吳尙鷹的著作指出，租金管制有其必要，而且房屋出租應該比照房屋買賣全面實價登錄，搭配租稅大赦等配套措施，促進租屋市場透明化。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱也說，他大致支持地政司提出的改革方向，只是問題出在「怎麼管？」「市場、房東如果反彈怎麼因應？」他認為，以現在租屋市場不夠透明的情況下，很可能出現修法也無助改善租屋市場的窘境，他並直指元凶就是財政部，為什麼多年來放任房東逃漏稅？為什麼想不出辦法，也不願意啟動租稅大赦，鼓勵房東主動揭露出租事實，進而達成全面納管？他說：『(原音)我們認為，租屋的登記在這次租賃專法裡面一定要寫，同時，我還是要講，最關鍵、最關鍵的是財政部，我們一定要把財政部拖下水，每次就是它...問題都是它搞出來的，然後每天叫地政司幫它解決，就解決不了啊，我就是要你財政部修所得稅法、修營利事業相關的法律，要來創造一個鼓勵個人房東跟企業願意把房子拿出來出租的一個稅制環境。』

新北市租賃住宅服務商業同業公會理事長王則人對此表示贊同，他認為，在優化租屋市場的過程中，不只財政部不能置身事外，司法院也扮演重要角色，司法院應推動《公證法》第13條修法，以避免租約公證徒具形式。