促進雙邊合作 黃偉哲首訪菲國姊妹市





菲律賓阿克蘭省長米拉弗洛斯 (Jose Enrique M. Miraflores)去(114)年8月初來訪，隨後與台南締結為姊妹市，並應黃偉哲市長之邀，於11月的大台南旅展設攤行銷。為了感謝阿克蘭省對於南市重要活動的支持，黃偉哲16日到阿克蘭與省長會晤，洽談未來雙邊合作構想。

黃偉哲說，此次不僅是台南市與阿克蘭省正式締結為姊妹市後的首次造訪，更是他就任市長以來首次造訪菲律賓，可說別具意義。感謝阿克蘭省去年參加「大台南國際旅展」，讓更多台南市民認識阿克蘭省的觀光優勢，特別是長灘島為享譽國際的旅遊景點，未來希望能多交流在永續觀光上的發展經驗，此外也可望進一步探討雙方在文化或是實習人才交流的合作可能性，建立互惠的夥伴關係。

由於正逢阿克蘭省最知名節慶阿替阿替漢節（Ati-Atihan Festival)舉辦期間，南市府也組團共襄盛舉，參與15日下午的巨人節競賽遊行（Higrant Contest Parade)頒獎典禮。黃偉哲表示，整座城市瀰漫著如嘉年華般的狂歡氣氛，令人印象深刻。黃偉哲也特別邀請阿克蘭省長於今年10月參與即將在台南舉辦的「南瀛國際民俗藝術節」，期盼讓台南市民也能親身感受阿克蘭獨特而濃厚的民俗文化魅力。

米拉弗洛斯省長表示，去年阿克蘭省參加了台南旅展，讓雙方的合作有很好的開始，他期待今年能夠進一步率更多的業者到台南參加旅展，深化雙方在觀光、教育以及商業上的合作。另外，今年是阿克蘭省建省70週年，將有一系列慶祝活動，期待有機會邀請黃市長再訪。

阿克蘭省位於菲律賓中部，是菲國農業與觀光重鎮。以潔白沙灘與碧海藍天享譽國際的度假勝地長灘島(Boracay)即位於該省，每年約吸引2百萬人次以上的旅客造訪，為減輕生態環境壓力，該島設定每日遊客總人數限制，以確保觀光資源永續。

