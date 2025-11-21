促銷頻繁、經濟壓力大 中國網購盛事雙11買氣降
一件件包裹送往輸送帶，精準分類後再宅配到府。中國從10月中旬就開始的年度網購盛事「雙11購物節」即將落幕，過往許多民眾會趁著大量的優惠購買各項用品，就連國際時尚或生活品牌也都會加入中國的折扣戰。
上海民眾朱先生表示，「我媽買得特別多，如果你採訪她，她有得好說的，她群裡那種接龍啊什麼買得特別多，家裡的洗衣液、捲紙囤了很多，一時半會還用不完。」
最早雙11是從2009年開始，由科技巨頭阿里巴巴推出的大型購物節，每年還會舉辦盛大的活動慶祝銷售金額破紀錄。但根據觀察，就算今（2025）年的商家刻意拉長促銷週期，試圖延續消費熱潮，可是買氣和銷售情況不如以往熱鬧，反而呈現「退潮般的靜默」，不僅促銷簡訊零星，快遞物流節點也不再人潮洶湧。因為有民眾發現除了雙11，頻繁的促銷活動已經稀釋了對雙11的新鮮感和獨特性，甚至電商平台的低價競爭壓榨商家的利潤，導致有些店家會先漲價再給折扣，讓消費者失去信任。
上海民眾朱先生認為，「雙11吧，很多都是其實沒有太大變化，它只不過給你一個好像是便宜很多的價格，但其實就是平時也是這個價格，但是就是它給你一個原價然後用斜槓畫掉，再給你一個降價，讓你感覺便宜了很多，其實也沒多少。」
去（2024）年的雙11總銷售金額達1.44兆元人民幣、約台幣6.32兆元，今年的結算成果正陸續出爐。但根據《路透社》的報導，過去中國的各大電商平台都等不及在雙11結束後再公布成績，可是像是阿里巴巴、京東購物等大型平台已經好多年沒有公布雙11的總銷售額。有消費者表示，在去年之前她每年都會為雙11做好購物規畫，但今年已經不再熱衷。
上海民眾張靜說道，「買一些大件、手機呀或是說什麼的會關注一些折扣，那時候會關注折扣，現在不會，現在就那怕是說買手機或什麼的話，儘可能就是自己想要，今天喜歡然後今天就買了，因為它的折扣力度，可能現在來說沒有那麼有吸引力了，所以今年目前什麼都沒買。」
雙11的買氣冷淡，中產階級和年輕人不再輕易大手筆消費，這不僅是民眾的消費行為轉變，專家分析，還包括中國國家主席習近平提倡打貪禁奢的政治風向，以及高失業率、高房價、房地產泡沫、外資撤離，和過度依賴刺激政策等深層結構性的經濟問題。
上海居民史雪斌表示，「我覺得今年的話普遍經濟都不是那麼的好，然後大家就不是很有必要的東西就不太會去買，有必要的再去買，就會慢慢的會縮減下來。以前的話就是覺得喜歡就買，然後就沒有去明顯地，因為現在真的是覺得是消費有降下來。」
中國的雙11市場疲軟，許多民眾也不再在社群媒體上分享戰利品。但有專家分析，除了中國的淘寶在全球20多個國家推動同樣的促銷節活動，多國的電商平台也都跟進，因此中國的電子商務公司應該要積極出走，尋求全球可觀的消費總額。
