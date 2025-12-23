俄中合作加劇安全威脅 芬蘭2026年起後備役年齡延至65歲

芬蘭國防部長哈卡寧表示，明年1月1日起芬蘭後備軍人年齡延至65歲。（示意圖／翻攝自臉書／Suomen Reserviupseeriliitto ry）

芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）今年11月才表示，中國資助俄羅斯戰爭行動，已加劇歐洲安全威脅。哈卡寧透露，明（2026）年1月1日起芬蘭的後備役年齡上限提高至65歲，以因應鄰國俄羅斯帶來的任何威脅。

綜合外媒報導，芬蘭國防部長哈卡寧表示，政府強化國防體系有新措施，明年起將後備役年齡從60歲調整至65歲，因應俄中合作帶來的安全威脅。這項改革待總統正式簽署後，明年1月1日生效，預計未來5年內能增加約12.5萬名後備軍人，哈卡寧在聲明中提到，「2031年芬蘭的後備軍人總數量將達到約100萬人」。

根據規定，凡在新法生效時仍具兵役義務身分者，無論其軍階為何，均將被納入後備體系至年滿65歲當年度年底為止。目前芬蘭後備軍人的年齡上限，基層士兵為50歲，軍官及士官則為60歲，未來將全面一致調高。

芬蘭國防部指出，這項調整將賦予國防軍與邊防警衛隊更大的彈性，可在非常狀態或緊急情況下，不分軍階，將具備專業能力的人才配置於關鍵任務崗位，進一步提升國家整體應變能力。

而哈卡寧強調，這項改革結合其他強化國防的措施，對內是提升戰備實力，對外則傳達芬蘭「現在與未來都將嚴肅看待自身安全」的明確訊號。

值得注意的是，新法所訂的65歲年齡上限，僅適用於依法負有兵役義務者；至於軍階達上校、准將或更高階的軍官，仍將維持現行制度，只要身體狀況符合服役標準，便可繼續列入後備名冊。此外，未來被徵召參加複訓的，仍僅限於具備戰時編制任務的後備軍人。

在自願性國防參與方面，芬蘭法律並未設置最高年齡限制，顯示官方也鼓勵民眾依自身能力投入國防相關活動。整體而言，這項制度改革不僅反映芬蘭對安全局勢的高度警覺，也展現其長期經營全民防衛體系的政策方向，對同樣重視國防韌性的台灣而言，具有一定的觀察與借鏡意義。

芬蘭與俄羅斯接壤1340公里，在2023年4月俄羅斯入侵烏克蘭1年多後加入北大西洋公約組織（NATO），結束長達數十年的軍事不結盟狀態，為加強防務合作，因應未來威脅。

