俄中將座車被裝炸彈身亡 官方不排除烏特種部隊策畫

爆炸現場一片狼藉，連車輛隔開前後門的B柱都不見蹤影。

這場汽車炸彈襲擊，發生在今日上午，俄國獨立媒體報導，今年56歲的參謀總部行動訓練局局長，同時也是陸軍中將的薩爾瓦羅夫，正準備開車出門，沒想到車輛才行走幾公尺就發生爆炸，由於爆炸集中在車輛前半段，導致中將身上骨折、重傷，送醫不治。

這名中將的資歷顯赫，參與過大小戰役，以及對烏克蘭的侵略行動，俄國當局初步調查，認為他的個人住處跟車輛資料已經遭到曝光，才因此洩漏行蹤遇害。目前將調閱周圍監視器，進一步調查。