俄中挺委內瑞拉控訴美國封鎖油輪是海盜 美國務卿不擔心：俄羅斯自顧不暇

美國總統川普於12月22日在佛羅里達州海湖莊園接受記者提問時，表示委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）下台將是「明智之舉」。此番言論正值美國海岸警衛隊在加勒比海地區持續攔截並扣押運載委內瑞拉原油的油輪之際，華府方面將此舉描述為針對受制裁船隻的執法行動。



川普在回應記者詢問美國是否以此迫使執政超過12年的馬杜洛下台時表示：「這取決於他，他想怎麼做。我認為他這麼做會是明智的。」他同時補充，若馬杜洛選擇強硬對抗，「這將是他最後一次能夠擺出強硬姿態」。



多艘油輪被攔截或扣押



美國自12月16日起宣布對所有受制裁的進出委內瑞拉油輪實施「全面封鎖」，此政策已使多艘油輪被攔截或扣押。根據美國官員透露，海岸警衛隊於12月10日扣押首艘名為Skipper的油輪，該船因先前運輸伊朗原油而受制裁。隨後於12月20日前後，又攔截並登檢另一艘巴拿馬籍油輪Centuries，該船載有約180萬桶委內瑞拉重質原油，主要目的地為中國。美國官員表示，第三艘油輪Bella 1試圖逃離現場，目前仍處於追蹤狀態。



美國政府指控馬杜洛政權利用石油收入資助毒品走私、人口販運及其他犯罪活動，並稱委內瑞拉將美國石油公司資產國有化，構成「竊取」。川普多次公開表示，美國將保留扣押油輪上的原油及船隻本身。



委內瑞拉政府強烈譴責美國行動為「國際海盜行為」及「公然侵略」，並指華府意圖發動政權更迭。委內瑞拉副總統德爾西．羅德里格斯（Delcy Rodríguez）表示，相關船隻運輸完全符合國際法規。馬杜洛本人於12月22日在國營電視台宣讀一封致聯合國會員國的信函，警告美國封鎖將影響全球石油及能源供應穩定。



俄羅斯作為委內瑞拉主要盟友，於12月22日透過外交部聲明重申對馬杜洛政府及人民的「全力支持與團結」。俄羅斯外長謝爾蓋．拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與委內瑞拉外長伊萬．吉爾（Yván Gil）通電話時，雙方對美國在加勒比海的軍事行動表達「深切關注」，警告此舉可能對地區穩定及國際航運造成嚴重後果。兩國同意在國際舞台協調行動，特別是在聯合國框架內。

俄羅斯及中國支持委內瑞拉要求



委內瑞拉已要求聯合國安理會召開緊急會議，討論所稱美國的「持續侵略行為」。俄羅斯及中國支持此項要求，會議預計於12月23日舉行。

美國自9月以來在加勒比海及東太平洋地區對涉嫌販毒船隻發動多次攻擊，造成超過100人死亡，其中部分受害者家屬及相關政府稱其為漁民。美國國務卿馬可．魯比歐（Marco Rubio）先前表示，華府不擔心與俄羅斯在委內瑞拉問題上進一步衝突，因為莫斯科正深陷烏克蘭戰爭、自顧不暇。

美俄關係近期因烏克蘭議題惡化，川普曾公開表達對莫斯科未能迅速結束戰爭的不滿。委內瑞拉外長吉爾在Telegram上表示，拉夫羅夫重申俄羅斯在面對針對委內瑞拉的敵對行動時提供全力支持。



