俄中軍機在日周邊聯合飛行 日防相：視為示威

（中央社記者戴雅真東京16日專電）針對中國與俄羅斯轟炸機9日在日本周邊空域聯合飛行，日本防衛大臣小泉進次郎今天表示，「這代表兩國在我國周邊的活動正在擴大，不得不視為一種示威行動」。

朝日電視台報導，小泉表示，「兩國反覆進行轟炸機的聯合飛行，不僅代表在我國周邊的活動範圍擴大與活躍化，也不得不將其視為對我國的示威行動」。

他並表示，當時下令戰鬥機緊急升空，嚴正執行防止侵犯領空的相關任務。

小泉也表示，「可以看出中國與俄羅斯有加強合作的動向」，再次強調防衛省將徹底進行警戒與監視。

防衛省9日表示，兩架可搭載核武器的俄羅斯Tu-95核戰略轟炸機從日本海飛往東海，與兩架中國轟-6（H-6）轟炸機會合後，一路飛行至日本四國外海的太平洋上空，進行長距離的聯合飛行。

小泉進次郎當時在社群平台X發文稱，俄中聯合行動「顯然是針對我國展示武力，對我國國家安全構成重大威脅」。（編輯：韋樞）1141216