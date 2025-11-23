俄亥俄銀髮公寓驚傳大爆炸！住戶餘悸猶存：感覺像是炸彈

美國俄亥俄州一處銀髮公寓當地時間22日發生劇烈爆炸，造成多人受傷，建築物大部分被摧毀。根據美媒報導，爆炸發生時間在下午1點左右，嚴重損毀了公寓大樓結構，目前爆炸原因仍在調查中。

美國俄亥俄州一間公寓發生爆炸意外。（示意圖／PIXABAY）

奧斯汀鎮消防局助理局長歐哈拉（Tom O'Hara）向媒體表示，此次事件造成多人受傷，但目前尚未確認有人員死亡。當局正在全力救援並調查爆炸原因，但尚未公布初步調查結果。

住在該公寓的居民杜克（Cindy Duke）向媒體描述爆炸時的情景，她表示爆炸「感覺就像一顆炸彈」。可見爆炸威力之大，足以讓居民感到強烈震撼。

另一位居民蘭普利（Don Lampley）是一名雙腿截肢者，他向媒體講述了驚險的逃生經歷。蘭普利說，事發時他正和朋友一起觀看俄亥俄州立大學的比賽，突然聽到「一聲巨響，然後砰的一聲！」，爆炸瞬間震撼了整棟建築。

當地救援人員已迅速趕到現場展開救援行動，但官方尚未公布受傷人數及傷勢程度的詳細資訊。由於該建築是銀髮公寓，可能有行動不便的居民，增加了救援難度。

