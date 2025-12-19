俄企當間諜潛伏「影子艦隊」情蒐 疑涉無人機騷擾丹麥

動用俄遭凍結資產宣告難產，歐盟峰會改拍板900億歐元援烏。（圖／達志影像美聯社）

歐盟峰會正式拍板，將進一步援助烏克蘭900億歐元，同時將俄羅斯41艘「影子艦隊」列入制裁。因為根據西方情報，俄羅斯將「莫蘭」的私人武裝保全，偷偷混入「影子艦隊」船隻進行情蒐，九月份丹麥無人機攻擊事件，懷疑與此有關。

動用俄遭凍結資產宣告難產，歐盟峰會改拍板900億歐元援烏。（圖／達志影像美聯社）

俄羅斯混合戰爭手法日益升級，歐盟峰會雖未同意使用凍結的俄羅斯資產，但仍決定提供烏克蘭900億歐元貸款以應急需。烏克蘭戰場上雙方持續依賴無人機攻勢，烏軍使用「黑色怒火」自殺式無人機打擊俄羅斯油槽設施。同時，西方情報揭露俄羅斯透過「莫蘭安全集團」（Moran Security）的私人海上武裝保全，利用影子艦隊進行間諜活動，其中一艘名為「長灘島號」（Boracay）的可疑油輪與9月丹麥無人機入侵事件可能有關，顯示俄羅斯正對歐洲各國施加更多威脅。

廣告 廣告

隨著烏東戰場開始覆蓋薄雪，俄烏雙方更加依賴無人機攻勢。在波克羅夫斯克地區，烏克蘭軍隊持續使用無人機遠端打擊俄軍。而俄羅斯則對烏軍堡壘帶之一的康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）虎視眈眈，雖然俄方聲稱已控制該地區一半土地，但根據戰爭研究所（ISW）分析，俄軍實際出沒的區域僅占周圍約5%左右。

荷蘭媒體跟隨烏軍深入前線，直擊「黑色怒火」（Black Fury）巨型無人機的起飛過程。烏克蘭無人機操作員表示，這是一種自殺式無人機，不會返航，本身就是炸彈，主要用於深入打擊俄羅斯的油槽設施。

然而，烏克蘭已開始憂慮明年的資金問題。烏克蘭總統澤倫斯基表示，若無法填補450到500億的資金缺口，烏克蘭的無人機生產將大幅減少，這對烏方而言是真正的威脅。雖然烏克蘭希望歐盟能同意使用被凍結的2000億歐元俄羅斯資產作為輔助貸款來源，但本次歐盟峰會未能達成共識，只提供了900億歐元貸款應急。

波蘭總理圖斯克對此表示憂心，他強調當前面臨簡單選擇：「要嘛今天出錢，要嘛明天流血。」這不僅關乎烏克蘭，也關係整個歐洲的安全。

今年以來，俄羅斯最常使用的混合戰爭手法與「影子艦隊」有關。CNN獨家報導揭露，表面看似普通的貨船實際上載有代表俄羅斯從事間諜活動的人員。烏克蘭情報指出，這些船上開始出現隸屬於「莫蘭安全集團」（Moran Security）的私人海上武裝保全，任務是為克里姆林宮進行軍事情蒐。

烏克蘭對外情報局官員Oleksandr Stakhnevych表示，根據他們掌握的資訊，莫蘭安全集團與俄羅斯特種情報機構軍事情報總局（GRU）有關，受其協調指揮。

西方情報近期透過衛星追蹤到一艘名為「長灘島號」（Boracay）的可疑油輪，該船9月19日出現在俄羅斯港口後離港，船員名單隨即出現變化。CNN記者Katie Polglase報導，在非俄國籍船員名單後方新增了兩名標註為「技術人員」的俄羅斯人，西方情報來源指出他們是俄國承包人，按照克宮利益行事，其中一人曾是瓦格納集團成員。

值得注意的是，「長灘島號」隨後繞行至丹麥，恰巧在其抵達後發生了無人機入侵丹麥軍事基地和機場事件。雖然莫蘭安全集團拒絕回應船上成員是否與他們有關，但其官網招募內容顯示他們優先考慮曾在特種部隊服役的前軍官，包含GRU成員。

西方情報指出，事發時兩名俄羅斯人仍在船上，曾被法國當局私下訊問，但因為調查時已是無人機入侵後數天，船上已無相關證據而被放行。該船之後又轉往印度卸下原油。

隨著俄羅斯的無人機活動可能更加肆無忌憚地測試北約，烏克蘭與美國在領土問題上仍未達成共識，烏方也暫時無法說服歐盟動用被凍結的俄羅斯資產。這些細節變化不僅可能影響美國的態度，俄羅斯也會密切觀察，繼續挑戰西方國家捍衛烏克蘭的決心。

更多 TVBS 報導

認知戰？俄宣布奪下「紅軍村」 普欽換上迷彩服聽戰報

烏軍反攻紅軍村總司令親督陣 烏克蘭拋「耶誕停火」

俄「願望清單」被砍！ 28點修為19點 俄軍再夜襲基輔

烏出動水下無人艇「海底寶貝」 重創俄軍在黑海潛艦

