俄偵察機迫近領空 波蘭戰機緊急攔截

記者施欣妤／綜合報導

波蘭武裝部隊表示，空軍戰機25日凌晨在波羅的海上空，攔截1架俄羅斯偵察機；同時，波蘭國家安全局也發現數十個飛行物體，從白俄羅斯邊界入侵波蘭領空，疑似雙俄利用耶誕節期間，加劇對北約國家挑釁。

波蘭武裝部隊作戰司令部在「X」指出，波軍戰機在波羅的海的國際水域上空攔截、目視識別，並護送1架接近波蘭領空邊界飛行的俄軍偵察機離開該空域。波軍24日晚間也追蹤到數十個從白俄方向飛往波蘭的「不明物體」，導致華沙當局一度關閉波蘭東北部民用航空區域。

波蘭軍方隨後表示，經詳細分析後研判，這些物體飛行方向與速度均隨風向移動，極可能為走私氣球，整個過程皆由雷達系統嚴密監控。波蘭國家安全局說，不排除是偽裝成走私的挑釁行徑。

適逢西方國家耶誕節假期，波蘭防長科西尼亞克—卡梅什發文感謝「近2萬名在假期守護國家安全的官兵」，並強調上述事件未對波蘭安全造成任何立即威脅，「所有挑釁行為皆在軍方掌握之中」。

今年9月，約20架俄羅斯無人機越境侵犯波蘭領空，波蘭緊急出動F-16戰機升空攔截，並在北約盟邦F-35戰機協助下，與地面防空部隊聯手擊落數架無人機，引發北約東翼國家高度戒備。

波蘭空軍在耶誕節攔截1架俄國偵察機。圖為波蘭空軍F-16。（達志影像／歐新社資料照片）