俄內政部長訪古巴強化合作 川普加大施壓哈瓦那

在美國總統川普(Donald Trump)加強對古巴施壓之際，俄羅斯內政部長科洛科利采夫(Vladimir Kolokoltsev)今天(21日)訪問古巴，並與該國最高領導層會晤，展現莫斯科對長期盟友哈瓦那的支持。

川普本月警告，古巴長年由共產政權統治的政府「已準備垮台」，並要求哈瓦那「達成協議」，否則將付出與委內瑞拉相同的代價。但川普並未說出具體內容。美國本月初對委內瑞拉發動空襲行動，造成數十人死亡，並推翻該國領導人馬杜洛(Nicolas Maduro)。

此舉引發俄方批評，科洛科利采夫抵達古巴後對俄羅斯國營電視台「第一頻道」(Rossiya-1)表示，俄方認為美國對委內瑞拉的行動是「無故的武裝攻擊，在任何情況下都無法被正當化，並再次證明必須提高警惕，整合各方力量因應外部威脅」。

委內瑞拉向來是古巴的重要盟友，也是其關鍵的石油與資金來源。川普已誓言切斷這些支援。古巴正面臨數十年來最嚴重的經濟危機，如今又承受來自華府的額外壓力，更顯迫切需要外部支援。

根據古巴政府聲明，古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Diaz-Canel)形容這次科洛科利采夫的訪問「極具意義」。古巴政府表示，這顯示俄羅斯對古巴處境的「理解」，以及「願意提供協助與合作」。

自2022年以來，在同樣遭受西方制裁的背景下，俄羅斯與古巴關係明顯升溫。自俄羅斯入侵烏克蘭後，日益孤立的莫斯科積極尋求新的朋友與貿易夥伴。

俄羅斯駐哈瓦那大使科羅內利(Victor Koronelli)今天在社群平台X發文表示，科洛科利采夫此行旨在「強化雙邊合作及打擊犯罪」。(編輯：沈鎮江)