俄兵穿「隱形斗篷」扮企鵝慘遭轟飛 內部殘忍虐兵倒吊畫面曝光

1名俄羅斯士兵為了躲避紅外線偵測，身披特製的防熱斗篷，看起就像1隻迷途「企鵝」。（翻攝自120 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ FB）

烏克蘭戰場近期流出一段既荒謬又殘酷的畫面，根據軍方26日情報顯示，1名俄羅斯士兵為了躲避紅外線偵測，身披特製的防熱斗篷，其怪異的造型與步伐讓他看起就像1隻迷途「企鵝」，但最終仍難逃烏克蘭無人機的鎖定與轟炸。就在前線士兵試圖以滑稽裝束保命的同時，俄軍內部更爆出指揮官對自家士兵實施野蠻酷刑醜聞，顯示部隊紀律面臨嚴重考驗。

綜合外媒報導，根據烏克蘭第120獨立國土防衛旅發布的影片顯示，1名俄羅斯士兵獨自行走在積雪覆蓋的戰場上。為了躲避無人機的熱顯像儀偵測，他披著一件旨在阻絕體溫外洩的白色斗篷。然而，這身行頭配上尖頂的兜帽，加上他在雪地中搖搖晃晃的步伐，使他的剪影看起來酷似1隻「皇帝企鵝」。

不幸的是，這件被戲稱為「隱形斗篷」的裝備並未能騙過烏克蘭偵查。無人機操作員透過熱感應器清楚鎖定了他的位置，隨即發動自殺式攻擊將其炸飛。烏軍部隊在社群媒體上諷刺地寫道：「我們這裡有企鵝在閒晃，現在沒企鵝了。咻~~~轟！」

英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）指出，這種戰術自2024年夏季開始普遍，俄軍士兵常使用隔熱布或帳篷材質的斗篷，試圖模糊身體輪廓以融入背景。然而，無論是偽裝成樹葉還是企鵝，這些手段在持續巡邏的烏克蘭無人機與高科技熱顯像鏡頭下，往往徒勞無功。

除了外部的無人機威脅，俄軍士兵還面臨著來自內部的恐懼。最新曝光的畫面揭露，普丁前線部隊的指揮官正對被指控逃兵或不服從命令的士兵，實施中世紀般的酷刑懲罰。

在刺骨的寒風中，有俄國叛變士兵被剝去冬季制服，全身上下僅剩內褲。（翻攝自east2west）

另外一段令人不寒而慄的影片顯示，在刺骨的寒風中，有俄國叛變士兵被剝去冬季制服，全身上下僅剩內褲，被以倒吊姿勢用膠帶綁在樹上示眾。另一名同樣被綁在樹上的士兵，則遭到長官羞辱。影片中可聽到指揮官咆哮怒罵：「（你們）只想從陣地溜之大吉，不服從命令！」隨後更抓起地上的雪，強行塞入該名士兵口中，吼道：「吃啊，你這該死的！」

儘管受虐士兵在絕望中求饒，哭喊著「對不起」「不會再發生了」，但指揮官仍無動於衷，甚至在過程中言語羞辱士兵的性取向。

這些前線亂象發生在外交談判陷入膠著之際。雖然美、俄、烏三方代表近期在阿布達比進行了接觸，但並未取得立即突破。就在談判結束後，莫斯科隨即對烏克蘭發動了猛烈的連夜襲擊，發射超過370架無人機與21枚飛彈，導致烏克蘭數百萬平民在嚴寒中面臨斷電與斷暖的困境。

