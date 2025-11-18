俄再奪下烏東3村！「紅軍村」起濃霧 俄趁機進逼包圍
俄羅斯軍方宣稱，他們再奪下烏東三座村莊。另外久攻不破的「紅軍村」，現在濃霧壟罩，不利烏軍防守，俄軍利用濃霧作掩護，慢慢逼近這個戰略要地。另外鄰近烏克蘭的兩個北約國家，羅馬尼亞跟波蘭，接連遭到無預警破壞，懷疑都跟俄羅斯有關。
俄羅斯在烏克蘭東部持續推進，最新宣稱已奪下烏東三座村莊，並試圖包圍波克羅夫斯克（又稱紅軍城）。當地濃霧為俄軍提供掩護，使烏軍防守更加困難。同時，與烏克蘭接壤的北約國家也面臨威脅，羅馬尼亞因烏克蘭多瑙河上的液化石油氣船隻遭攻擊而疏散兩座村莊，波蘭通往烏克蘭的鐵路也遭到破壞，當局正調查是否與俄國有關。這些事件顯示俄烏衝突已對周邊國家產生嚴重影響。
在烏東波克羅夫斯克（Pokrovsk），烏軍正與時間賽跑尋找掩護。隨身攝影機記錄了無人機飛行和攻擊的聲音，爆炸就發生在附近。根據國際戰略研究所（ISW）戰況圖，俄軍正嘗試將烏軍困在波克羅夫斯克城內，並利用濃霧朝市區推進。分析顯示，俄軍也試圖從西側包圍整個波克羅夫斯克地區，包括米爾諾赫拉德（Myrnohrad）在內的區域情況岌岌可危，當地消防員疲於奔命滅火。
周一晚上，俄軍也疑似使用伊斯坎德爾飛彈和高爆集束類彈藥攻擊哈爾科夫住宅區，並宣稱再奪下烏東三座小村莊（Gai/Platonivka/Dvorichanske），並在當地升起俄羅斯國旗。然而在東南部札波羅熱的新帕夫利夫卡（Novopavilvka）一帶，烏軍取得進展，成功擊退俄軍。烏克蘭第三軍團公布了在哈爾科夫地區清理行動的作戰畫面，展示了他們先以無人機偵察，再由步兵跟進到森林中的俄軍陣地的戰術。這次行動成功俘虜了7名俄軍，其中甚至包括一名50歲的老兵。
面對即將到來的嚴酷冬季，烏克蘭獲得了法國的支持。雙方簽署意向書，未來10年內烏克蘭將向法國採購最多100架飆風戰鬥機（Rafale）。CNN記者表示，這在某種程度上是因為烏克蘭無法從美國獲得所需支援，歐洲正在填補美國留下的空白。這對剛爆發能源貪腐醜聞的烏克蘭來說是一劑強心針，彰顯西方支持烏克蘭的決心不減。
北約國家感受到的威脅也越來越多。17日當天，羅馬尼亞目睹俄軍無人機攻擊停泊在多瑙河上的烏克蘭液化石油氣船隻，由於事發地點靠近羅馬尼亞，當局緊急疏散附近兩座村莊，這是羅馬尼亞首次因俄烏戰爭疏散周邊民眾。同日，波蘭首都華沙往東南部盧布林的鐵路遭人放置爆炸裝置破壞，波蘭總理圖斯克確認這是一起蓄意破壞行為，當局正在調查是否與俄羅斯有關。
北約國家持續加強防範針對灰色地帶的混合戰爭。芬蘭總統史塔布表示，俄羅斯近期一直透過混合戰爭手法測試盟友及歐盟的團結與決心，呼籲加強社會韌性與各項能力。芬蘭總統與北約秘書長也敦促歐盟尋找讓烏克蘭使用被凍結在比利時的俄羅斯資金的方法，北約最新也公布在演習中（Aegir 25）潛艦發射魚雷擊沉退役巡防艦（KNM Trondheim）的畫面，向俄羅斯傳遞威懾訊號，強調北約有能力保護成員國和盟友，維持地區安全與秩序。
