俄出土化石發現最古老犬類 研究推測人狗情誼始於冰河時期
狗狗跟人類一樣有高矮胖瘦，牠們是何時演變成目前多樣性的體型和面貌，科學家有最新發現。
蒙彼利埃大學生物考古學家埃文說道，「我們研究的是過去5萬年來，北半球最古老的犬類形態，我們在俄羅斯的1個遺址，發現了距今1.1萬年最古老的犬類，形態學意義上的犬類。」
科學家表示，狗的祖先是狼，首先必須分辨狗和狼的骨化石，兩者的關鍵差異在於早期狗的頭骨，也就是左邊粉色的這一排，往往比右邊狼的頭骨更短更寬。
因此，研究人員利用1種名為3D形態測量分析的技術，對過去5萬年間643塊犬科動物的頭骨進行分析，建立了高度精細的數位模型，能夠測出頭骨形狀的細微差別，找出肉眼無法分辨的模式。結果研究人員證實，1萬1千年前的狗狗種類就存在多樣性，推翻了家犬是過去200年密集育種的假設。
研究人員推測，狗狗早在冰河時期就開始馴化，可能是犬科動物靠近人類住所找尋食物，拉近彼此距離；也可能是人類直接把幼犬抓來飼養，還有一種可能是透過狩獵建立關係。
埃文認為，「人群和狼群獵捕的是同一種獵物，但是是不同的個體，因此犬科動物和人類的親近關係，很可能始於像夥伴一樣共同狩獵。」
研究人員表示，狗狗究竟如何變成人類的好朋友，如何演變成更多樣的形貌，還有待後續的考古證據來解開謎團。
其他人也在看
【全球大搜奇】「毅力號」發現含鐵岩石 火星曾存生命跡證
記者潘紀加／綜合報導 美國國家航空暨太空總署（NASA）9月10日宣布，「毅力號」火星探測器發現內含鐵礦物的罕見岩石；被認為是火星曾經存在潛在生命跡象的最新證青年日報 ・ 1 天前
藍色起源成功回收火箭！馬斯克祝賀新勁敵
[NOWnews今日新聞]亞馬遜創辦人貝佐斯（JeffBezos）的太空公司「藍色起源」（BlueOrigin）13日成功發射巨型軌道火箭「新葛倫號」（NewGlenn），將NASA火星探測器送往火星...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
首度偵測到太陽外恆星風暴 恐摧毀鄰近行星大氣層
（中央社巴黎12日綜合外電報導）天文學家在最新一期「自然」期刊上發表，他們首次在太陽以外的一顆恆星上偵測到風暴活動，其威力之大，足以將附近倒楣行星的大氣層給剝離掉，顯示不利生命居住。中央社 ・ 1 天前
元宇宙結合AI "虛擬現實"成未來趨勢
近年來AI的快速崛起，為人類帶來更便利的生活，在各個產業中，也都能看到AI科技的身影。尤其這一兩年引起熱烈討論的「元宇宙」，就是將AI人工智慧運用在虛擬環境中。簡單說，我們可以在虛擬的空間中，工作、逛街購物、休閒娛樂。AI人工智慧的快速發展，恐怕將徹底顛覆人類的生活樣貌。民視 ・ 4 小時前
太陽風暴再現帶來絢爛極光 通訊系統可能受干擾
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）受到劇烈的太陽活動影響，異常低緯度地區預計將在今天晚上到明天再次出現壯麗的極光，但這也會對通訊網路構成風險。中央社 ・ 1 天前
藍源「新葛倫號」火箭 成功發射 助推器著陸回收 「下一站月球」
富豪貝佐斯(Jeff Bezos)旗下太空探索公司藍源(Blue Origin)的「新葛倫號」(New Glenn)巨型...世界日報World Journal ・ 7 小時前
量子人工智慧與生命未來國際研討會亞洲大學登場 國內外頂尖學者專家匯聚
「量子人工智慧與生命未來：2025國際學術研討會」（International Symposium on Quantum AI and the Future of Life），13日起一連兩天在亞洲大中廣新聞網 ・ 22 小時前
韓製火箭世界號將第4次升空 首次夜間發射
（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國將在27日凌晨1時左右發射自製火箭世界號（NURI，KSLV-II）。這不僅是韓國首次嘗試在夜間進行發射作業，也首次將發射工作交由民間主導。中央社 ・ 5 小時前
追趕馬斯克 貝佐斯旗下「新葛倫號」助推器首度成功回收
亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的藍色起源（Blue Origin）公司13日朝太空開發目標邁出關鍵一步，首次成功發射搭載貨物的軌...世界日報World Journal ・ 11 小時前
藍源新葛倫火箭成功發射 送NASA衛星上火星
（中央社卡納維爾角13日綜合外電報導）億萬富豪貝佐斯創辦的太空公司藍源研製的巨型新葛倫火箭今天從佛羅里達州升空，執行首次收費任務，將兩顆NASA衛星送往火星，還首次成功回收可重複使用的推進器。中央社 ・ 12 小時前
法揭太空戰略 斥資應對全新戰場
記者廖子杰／綜合報導 法國總統馬克宏12日宣布新太空戰略計畫，將追加42億歐元（約新臺幣1535億元）預算，在2030年前強化太空領域戰力，抗衡俄「中」等潛在青年日報 ・ 21 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 8 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 9 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邱宇辰首度鬆口談哥哥王子、粿粿不倫戀 「語塞3秒」表情尷尬
王子邱勝翊與粿粿發生婚外情，遭范姜彥豐抖出，引起社會譁然。王子的弟弟邱宇辰，連帶的也受到不少牽連，對於近一個月的風雨，他首度打破沉默回應，語氣中盡顯無奈。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
土城海山站旁8坪月租7千有找！政大雙主修高材生逃家失業搬進社宅 共居獨立生活找到人生方向
社會住宅不僅解決居住問題，更是年輕人跨越迷惘、重塑自我價值的起點。Sunny從小被期待成為優秀法律人，看似人生勝利組，內心卻歷經好長一段找不到自己的迷惘與掙扎。3年前，她先斬後奏搬入新北市土城區的員和社宅，在這裡不僅遇見支持自己的伴侶，與多元背景的室友交流相處，找到人生方向，同為助人工作，她被獨立的生活打磨得更柔軟，最終選擇以傾聽與專業心理諮商取代法律條文，期待未來幫助他人度過生命難關，也獲得家人的理解與祝福。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前