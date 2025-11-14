俄出土化石發現最古老犬類 研究推測人狗情誼始於冰河時期

狗狗跟人類一樣有高矮胖瘦，牠們是何時演變成目前多樣性的體型和面貌，科學家有最新發現。

蒙彼利埃大學生物考古學家埃文說道，「我們研究的是過去5萬年來，北半球最古老的犬類形態，我們在俄羅斯的1個遺址，發現了距今1.1萬年最古老的犬類，形態學意義上的犬類。」

科學家表示，狗的祖先是狼，首先必須分辨狗和狼的骨化石，兩者的關鍵差異在於早期狗的頭骨，也就是左邊粉色的這一排，往往比右邊狼的頭骨更短更寬。

因此，研究人員利用1種名為3D形態測量分析的技術，對過去5萬年間643塊犬科動物的頭骨進行分析，建立了高度精細的數位模型，能夠測出頭骨形狀的細微差別，找出肉眼無法分辨的模式。結果研究人員證實，1萬1千年前的狗狗種類就存在多樣性，推翻了家犬是過去200年密集育種的假設。

研究人員推測，狗狗早在冰河時期就開始馴化，可能是犬科動物靠近人類住所找尋食物，拉近彼此距離；也可能是人類直接把幼犬抓來飼養，還有一種可能是透過狩獵建立關係。

埃文認為，「人群和狼群獵捕的是同一種獵物，但是是不同的個體，因此犬科動物和人類的親近關係，很可能始於像夥伴一樣共同狩獵。」

研究人員表示，狗狗究竟如何變成人類的好朋友，如何演變成更多樣的形貌，還有待後續的考古證據來解開謎團。