俄制定冬季新戰略 欲動搖歐洲穩定

記者施欣妤、廖子杰／綜合報導

「半島電視臺」3日報導，隨著凜冬將至，俄國將擴大打擊烏克蘭能源設施，迫使更多難民出走，進一步造成歐洲局勢不穩，並考驗盟邦對烏國的支持。而烏克蘭總統澤倫斯基證實，近期烏軍已接裝更多「愛國者」防空系統，持續鞏固關鍵空防戰力，抵禦俄羅斯攻勢。

擬癱瘓烏電網 製造難民潮

報導刊登烏克蘭記者邁杜科夫分析指出，由於烏克蘭在前線展現堅定戰力，因此俄總統蒲亭把重點轉向打擊烏國關鍵基礎設施，企圖在冬季來臨前，癱瘓電網與天然氣供應。而英法主導的「志願者聯盟」會議，上月已同意擴大對烏援助，尤其須確保電力與供暖穩定。

邁杜科夫表示，破壞能源供應除能打擊民心士氣，俄國另一目的是動搖歐洲局勢穩定。他說，迄今已有約500萬烏克蘭難民滯留歐洲多國，其中德國收容約120萬人、波蘭約90萬人。如今「戰爭疲勞」已蔓延，加上今年初烏克蘭放寬男性公民出境限制後，約有10萬名烏國男子經波蘭前往歐洲其他國家，部分國家因接收「超出負荷」的難民，動搖對烏國支持。

目前整個歐洲對於烏克蘭「新難民潮」的焦慮有增無減，多國已限縮庇護政策。邁杜科夫說，蒲亭與白俄總統盧卡申科深知「難民武器」策略有效，大量難民聚集在波蘭邊境，已形成人道危機，多國指控這是雙俄的混合戰手段。

考驗「志願者聯盟」援烏意志

因此，一旦烏克蘭能源系統崩潰，將有大量難民湧向其他國，打擊歐洲區域穩定，也考驗烏克蘭盟邦與「志願者聯盟」的團結。

而澤倫斯基2日深夜發文，證實已順利接收多套「愛國者」，並陸續投入部署，強調「愛國者」等防空系統對烏克蘭抗俄的重要性。他特別感謝德國總理梅爾茨，助烏國維繫重要抗俄戰力。美、德日前達成協議，德國將再援烏2套「愛國者」，換取優先獲得美製最新型「愛國者」。

烏國當局除實施限電，也努力修復損毀設施，同時加強自身防禦，準備應對俄國的冬季攻勢。 （達志影像／美聯社資料照片）

澤倫斯基證實，烏國已接收更多「愛國者」系統。（達志影像／美聯社資料照片）