俄前總統：川普若不加快行動 格陵蘭可能公投加入俄國

俄羅斯國際傳真社(Interfax)12日報導，俄國權力強大的安全會議(Security Council)副主席麥維德夫(Dmitry Medvedev)表示，如果美國總統川普(Donald Trump)不迅速採取行動確保掌控格陵蘭(Greenland)，這個北極島嶼的島民可能會投票加入俄羅斯。

國際傳真社引述曾任俄羅斯總統的麥維德夫的話報導：「川普得動作快。根據未經證實的消息，數天內可能會突然舉行全民公投，格陵蘭全體5萬5千多島民可能投票加入俄羅斯。」

麥維德夫說：「屆時就這樣了。美國國旗上就不能加新的小星星了。」

川普再次推動美國控制丹麥自治領土格陵蘭，稱華盛頓需要控制格陵蘭才能威懾俄羅斯。這位美國總統曾說，格陵蘭的地理位置和資源使其對美國國家安全至關重要，引發丹麥和格陵蘭的強烈反對。

儘管俄羅斯未對格陵蘭提出主權聲索，但鑒於其位於北大西洋航道(North Atlantic route)上，且島上駐紮著美國重要的軍事和太空監視設施，俄羅斯長期以來一直密切關注該島在北極安全中的戰略角色。

克里姆林宮(Kremlin)並未對川普再次推動掌控格陵蘭的問題發表評論，但俄羅斯去年曾表示，北極是俄羅斯國家和戰略利益所在，並密切關注關於格陵蘭「相對激烈」的爭論。

俄羅斯2022年對烏克蘭的入侵破壞了北極地區的許多合作。隨著氣候變遷開闢了新的航線與資源前景，該地區的競爭日益激烈。