俄副外長回應「和平計畫」：絕無可能做出任何讓步

烏克蘭國家安全顧問烏梅洛夫26日稱烏方基本已同意美國斡旋下的和平協議核心條款；同日，美俄烏三方在阿聯酋首都阿布扎比進行接觸。俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergey Ryabkov）在莫斯科當地時間26日新聞發布會上表示，俄羅斯歡迎美國為尋求解決烏克蘭危機所作的努力，但俄羅斯絕無可能做出任何讓步或「放棄」自身原則。相關回應似乎為俄烏戰爭平息再添變數。

俄羅斯副外長里亞布科夫。（資料照／翻攝Valdai Discussion Club網站）

綜合陸媒26日報導，俄羅斯副外長里亞布科夫26日在莫斯科舉行的一場發布會上表示，俄羅斯總統普丁與美國總統川普今年8月在阿拉斯加安克雷奇會晤達成的各項共識本身已體現妥協精神。俄羅斯恪守安克雷奇共識框架並計劃在此基礎上持續推進合作。

里亞布科夫表示，俄烏「和平計畫」的各種版本都屬於談判範疇，但俄方不會公開討論內容細節。他強調，在俄軍仍在進行特別軍事行動的背景下，俄方在當前關鍵問題上「不會作出任何讓步或放棄立場」。

里亞布科夫稱，美國在對俄關係領域採取自相矛盾的行動，其向烏克蘭輸送武器裝備及情報訊息的行動仍在持續。

普丁與川普今年8月在阿拉斯加安克雷奇舉行會晤。（圖／美聯社）

里亞布科夫表示，若《新削減戰略武器條約》限裁條款保持效力，俄方不排除延長一年期限後再次延期。倘若美方拒絕俄方所提條約建議，地區局勢將急劇惡化。俄羅斯與美國於2010年簽署《新削減戰略武器條約》，旨在限制兩國部署的核彈頭和運載工具數量。該條約2011年2月5日正式生效，原定有效期10年，後經協商延長至2026年2月5日。普丁2023年2月宣布俄暫停履行《新削減戰略武器條約》，理由是美國要求俄羅斯履行條約所有條款，自己則「隨心所欲」。

在美俄關係問題上，里亞布科夫表示，美俄關係正常化進程仍在初期階段，俄方願在雙方感興趣的所有領域繼續與美方開展對話，但對話「必須建立在平等互利的基礎上」。此外，里亞布科夫還表示，美俄復航談判及外交財產返還議題迄今未獲進展。雙方繼續就實現俄美外交機構正常化運作開展磋商。美國企業表現出重返俄羅斯市場意向，俄方將基於俄企利益逐案審議。

